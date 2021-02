Zdroj: Deník

Dětská lékařka by měla začít ordinovat ve městě v nejbližší době. Keramickou dílnu v bývalých jeslích čeká vylepšení. Deníku odpovídal na otázky, které se týkaly třeba rekonstrukce Hotelu Máj nebo složité situace se zajištěním lékařských služeb ve městě.

V minulém roce zase začal sloužit po velké rekonstrukci Hotel Máj. Co všechno se tam za poslední čas udělalo?

Vladimír Hokr: Hotel jsme koupili za 6,2 milionu korun včetně vybavení před několika lety. Poslední velká investice byla na zateplení, dvacet dva milionů korun. To končilo v závěru roku 2019 a pokračovala rekonstrukce zázemí kuchyně a jídelny. Opravovala se také sociální zařízení a prostory pro účinkující s podporou dotace Jihočeského kraje. Dnes je do objektu vloženo přibližně 26 milionů korun. Dotace byly řádově šest milionů korun. Na část investic jsme si brali úvěr se splácením na 12 let.

A chystáte ještě další úpravy?

Máme v plánu pokračovat. S pomocí dotace chceme vyměnit osvětlení, podlahy v sálu a dveře. Kdyby se to povedlo, budeme mít drtivou část hotelu rekonstruovanou. V ubytovací části je 16 pokojů, ty zatím rekonstruovat neplánujeme. V současné době jsou tam ubytovaní dělníci. Měli jsme trochu obavy, aby to nepřineslo problémy s bezpečností a pořádkem, někdy to tak bývá. Proto jsme se s agenturou domluvili, že nájemní smlouvu budeme prodlužovat po měsíci, dokud to bude v pořádku. Zatím to vypadá celkem v pohodě. Dohled je tam od agentury a my zajišťujeme úklid, takže také máme stále přehled, co se tam děje. Pro nás je důležité, že objekt alespoň trochu funguje a něco je do plusu, že prostě nemusíme jen temperovat a všechnu režii nést sami. Uvidíme, jak to bude s pandemií, podle toho rozhodneme o způsobu využití v turistické sezóně.

Hledali jste i nájemce…

Vloni bylo složité někoho najít. S jedním zájemcem jsme chtěli podepsat smlouvu, ale nakonec od toho ustoupil kvůli nejistotě ohledně koronaviru. Nyní jednáme se zájemci, ale zároveň jsme připraveni na variantu, že hotel povedeme my, město.

Objekt však má, co nabídnout, že?

Pro nás jsou zásadní dvě věci. Za prvé zachovat sál na společenské akce, masopust, konference, Novohradskou číši. V létě a na podzim se tam odehrály tři velké šachové turnaje. Teď jde jen o to, dořešit osvětlení a na několik desítek let by zase mohl hotel plnohodnotně a multifunkčně sloužit. Třeba do zrekonstruované jídelny se dnes vejde 150 lidí. Má prosklenou stěnu s výhledem na klášter a město. Je to prostor ideální i na svatby či oslavy. Měli jsme tam ale i dva koncerty Jaroslava Svěceného v rámci našeho festivalu.

A ta druhá věc?

Chtěli bychom, aby v Máji fungovala klasická lidová restaurace a dále jídelna pro svatby nebo oslavy narozenin, aby jednou hotel nabízel i tyhle služby a byl dál jakýmsi srdcem města.

Vloni jste získali i neobvyklé ocenění spojené s finanční prémií. Slavnostní předání ocenění se konalo pod patronací ministerstva práce a sociálních věcí…

Získali jsme titul Obec přátelská seniorům. Částku 900 000 Kč, která s tím byla spojena jako prémie, jsme rozpustili do seniorských a mezigeneračních aktivit, které z velké části pokračují i letos, například trénování paměti přes tablety, které jsme díky získaným penězům pořídili. Výhodou je, že se dá taková akce pořádat tímto způsobem i nyní za omezujících hygienických opatření.

A co pohled na letošní rozpočet?

Výdaje máme plánované 58 milionů korun. Letošní rozpočet je velmi složitý v tom, že jsme dlouho nevěděli, s jakými příjmy můžeme počítat. Už loňský rok jsem škrtil výdaje. Příjmy od státu z daní se propadly za dva roky o 8 milionů, to jsou velké peníze. Máme ale projekty podpořené dotačně, ty chceme určitě realizovat. Například vybavení pro základní školu novou výpočetní technikou a rekonstrukci sociálních zařízení na obou budovách školy. Rozpočet je 2,3 milionu, ale dotace je ve výši 95 %.

V projektu neformálního vzdělávání pak budeme rekonstruovat část bývalých jeslí, které slouží jako komunitní centrum. Teď je tam keramická dílna s jednou místností. Sousední místnost a sklad bychom upravili, vzniklo by tam oddělené zázemí a šatny a na práci s hlínou i glazování by byly dvě místnosti. To by bylo lepší pro provoz. Máme tam programy pro děti z mateřské školy, děti ze základní školy, pro seniory. Teď by se účastníci mohli ve stejný čas i rozdělit na dvě skupiny. V únoru zde chystáme nový projekt na rekonstrukci dalšího zázemí pro poskytování sociálních služeb.

Vážným tématem bývá v pohraničním městě zajištění lékařské péče, jak je to v Nových Hradech?

Je to téma naprosto aktuální. Lékárna, která tu funguje, je propojena s Trhovými Sviny a Třeboní. Teď jsou kvůli koronaviru někdy personální problémy, provoz bývá omezený, ale jsme šťastni, že lékárnu máme alespoň s nějakým provozem. A když musí provozovatel omezit otevírací dobu, zavolá předem a my to většinou včas oznámíme veřejnosti dopředu.

Vloni na konci února skončila v Nových Hradech dětská lékařka. Odešla do důchodu. Avizovala to předem. My máme ale jen omezené možnosti, jak být připravenější. Můžeme nabízet nebytové prostory pro ordinaci nebo bydlení pro lékaře, ale hlavní je vždy vypořádání mezi lékaři nebo dohoda s pojišťovnami. Pacienti se nově rozdělili mezi dvě lékařky. Část přešla do Suchdola nad Lužnicí, část do Trhových Svinů. My jsme již na podzim v tzv. Pasivním domě připravili prostory pro ordinaci a dohodlo se, že částečně bude paní doktorka ze Suchdola ordinovat právě zde. Teď už se čeká jen na souhlas zdravotních pojišťoven. Paní doktorka by měla v Nových Hradech ordinovat dva dny v týdnu. Věřím, že ordinace bude otevřena co nejdříve.