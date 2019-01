Nové Hrady - Cestu pro léky mají v těchto dnech komplikovanou obyvatelé Nových Hradů a okolí. V samotném městě narazí na zavřené dveře lékárny a další najdou až v Trhových Svinech, Borovanech, Českých Velenicích či Suchdole nad Lužnicí.

Podle starosty Nových Hradů Vladimíra Hokra se radnice snaží nestandardní situaci co nejrychleji vyřešit. „Na konci roku mě dosavadní provozovatelka lékárny informovala, že hodlá své podnikání ukončit. Třebaže má šestiměsíční výpovědní lhůtu, byli jsme ochotní jednat o ukončení smlouvy dohodou v dřívějším termínu za předpokladu, že se nám podaří zajistit vhodného nástupce,“ popisuje dění na přelomu roku.



Situace se ale radikálně změnila poté, co lékárnice provozovnu nečekaně již od února zavřela, aniž by bylo ukončeno výběrové řízení na nového provozovatele. Třebaže do jednání vstoupili vážní zájemci, město musí optimálního vybrat v řádné soutěži. Než ten začne v Nových Hradech medikamenty vydávat, potřebuje ke své činnosti kladné stanovisko Státního ústavu pro kontrolu léčiv a krajského úřadu. Do té doby, podle odhadů přibližně měsíc, musí místní vydržet bez lékárny.



Podle představ vedení města by se provozování novohradské lékárny měla ujmout stabilní společnost, nabídnout kvalitní služby s co nejširší nabídkou léků, ideálně s nižšími doplatky. Zájem při lednových jednáních projevily dvě zavedené společnosti.