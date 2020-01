Jedním z obchodů, které několika hektarový prostor zaplní, bude vedle drogerie, lékárny a občerstvení také prodejna společnosti Lidl.

Jak uvedla Zuzana Holá, vedoucí firemní komunikace, půjde o třetí prodejnu této společnosti v Českých Budějovicích. „Otevření je naplánované na červen letošního roku,“ uvedla s tím, že se bude jednat o standardní prodejnu o velikosti prodejní plochy přibližně 1100 metrů čtverečních. „Prodejna bude vybavena moderními technologiemi, například pro chlazení a topení, které jsou šetrnější k životnímu prostředí,“ dodala Zuzana Holá.

Zálusk si dělají investoři na volné prostory v Týně nad Vltavou. Před nedávném ve zdejší průmyslové zóně otevřeli několik obchodů se spotřebním zbožím. Podle starosty města Ivo Machálka se do budoucna chystá v zóně také stavba supermarketu. Město v minulosti investorům nabízelo i jiné lokality, ale neuspělo. „Oni to požadují v centru obchodů, to je jejich strategie,“ vysvětlil vltavotýnský starosta.

Proměnit by se mohla v příštích letech i lokalita u Mánesovy třídy – prostor, kde se momentálně nachází Billa a Lidl. Majitelem těchto pozemků je totiž společnost Koh-i-noor a jak uvedl Ivan Kubát, mluvčí společnosti Koh-i-noor Hardtmuth, v úvahu přichází myšlenka vybudování nové čtvrti.