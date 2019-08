Velkou sportovní investici chtějí na podzim dokončit v Českých Budějovicích. V ZŠ Oskara Nedbala vzniká atletický koridor. Má do budoucna představovat náhradu za ten, který nyní slouží ve Sportovní hale ve Stromovce a možná v budoucnu zanikne, pokud se sportoviště ve Stromovce bude předělávat.

V současné době je v areálu základky na budějovickém sídlišti Šumava dokončena montáž opláštění a výmalba nového atletického koridoru. Aktuálně pomalu končí podle náměstka primátora Petra Holického také pokládka střechy a začaly práce na elektrotrasách. "Prostor pro atlety je navržen jako jednolodní hala s příčným nosným systémem. V místě pro skok do výšky se hala rozšiřuje. Koridor má čtyři dráhy pro běhy na 60 metrů, oddělený rozběh a doskočiště skoku do dálky včetně trojskoku a prostor pro skok do výšky. Vcházet se do něj bude samostatně," popisuje parametry stavby, která už zřetelně ukazuje budoucí tvář, Petr Holický.

Součástí objektu budou tři sklady sportovního nářadí, které vzniknou přestavbou stávajících garáží a také nové školní hřiště o rozměrech 45 x 24 m, jehož součástí budou lemovací čáry sportovišť, demontovatelné sloupky pro volejbal, desky pro košíkovou a branky pro házenou. "Uprostřed plochy budou zatahovací sítě. V současné době je tam položen drenážní asfaltový koberec,“ říká k investici za celkovou částku kolem 27 milionů korun náměstek primátora Petr Holický.

Předání nových sportovišť bude pravděpodobně na podzim.