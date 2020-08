Festival, který přichystala folková kapela Bonsai č. 3, je určen na podporu živého hraní po jarní koronakrizi.

Jeden ze zakladatelů festivalu a basista kapely Bonsai č. 3 Karel Kačer vysvětluje, jak to všechno začalo: „Byl to tak trochu bláznivý nápad při koronavirové jarní pandemii. S kapelou jsme dělali hraní do oken pro seniory, natáčeli jsme videa, streamovali. Když jsme ale sledovali, jak tvrdě omezení dopadají na kulturu, spontánně jsme se rozhodli, že zkusíme zorganizovat festival.“

Vystoupí zde písničkáři ze všech koutů Čech. Zahraje Zdeněk Vřešťál ze skupiny Nerez, Jan a Jindřiška Brožovi z kapely Devítka, skupina Mošny, Žofie Kabelková, Baťa a Kalábůf něžný beat, Shivers, Naty&Bagr, skupina Bonsai č. 3, Congrass, Mirek Baldrych, kapela Sýkorky.

Festival se zaměřil i na rodiny. Děti si užijí dílniček či skákacího hradu nebo dětského představení. Divadlo Harmonika vystoupí s pohádkou O Písničce. Dospělé čeká workshop hry na basu nebo rybářská poradna. Můžete se vypravit na komentovanou prohlídku hřbitova se 108 kapličkami či do bylinkové zahrádky.

Za vstupenku platíte v předprodeji 150 Kč, na místě 200 Kč.