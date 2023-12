Podle Petra Pošty z tiskového oddělení Českých drah v novém jízdním řádu rozsah regionální dopravy zajišťované Českými drahami v Jihočeském kraji (který veřejnou dopravu objednává) mírně vzroste na celkových 4,81 mil. vlakokilometrů. „Provoz bude posílen v úsecích z Milevska a Chýnova do Tábora, mezi Blatnou a Strakonicemi a také mezi Jindřichovým Hradcem a Táborem,“ uvedl ke změnám Petr Pošta.

Od 10. prosince 2023 platí pro spoje Českých drah nové jízdní řády.Zdroj: České dráhy

„Většího komfortu se během roku 2024 dočkají cestující na tratích z Českých Budějovic do Horního Dvořiště a také z Rybníku do Lipna nad Vltavou, kde v návaznosti na nedávno podepsanou smlouvu s Jihočeským krajem postupně začne jezdit pět nových RegioPanterů. Do jižních Čech během příštího roku zamíří také zcela nové motorové jednotky RegioFox,“ doplnil Petr Pošta. Nový jízdní řád bude platit do 14. prosince 2024.

Prodloužení jízdních dob

Na některých tratích došlo z důvodu prodloužení jízdních dob ze strany Správy železnic (kvůli bezpečnosti na přejezdech) k problémům při přípravě jízdního řádu regionálních vlaků. „Častý byl problém se zachováním přípojných návazností. Na trati 200 Protivín – Březnice bylo nutné ve spolupráci s objednatelem změnit celý koncept dopravy. U většiny spojů bylo upřednostněno zachování přípojů v Protivíně, eventuálně v Písku a rozvázání přípojů v Březnici směr Zdice / Beroun,“ zmínil Petr Pošta.

Pro školáky

Už změnou jízdního řádu 2022/23 byly zavedené posilové vlaky České Budějovice – Jílovice a zpět a pojedou i v jízdním řádu 2023/24. Jde především o posilový školní vlak z Jílovic s odjezdem v 6:55 a příjezdem do Českých Budějovic v 7:21 (Os 2182). Koordinátor dopravy plánuje v Borovanech napojení autobusové dopravy na tento posilový vlak.

Na žádost objednatele bude nyní zaveden nový pár vlaků, který posílí nedělní dopravu studentů v úseku Tábor – Milevsko a zpět. Půjde o vlaky s odjezdy z Tábora v 16:17 do Milevska (příjezd v 16.48 h, Os 8442) a v opačném směru z Milevska v 16.54 h do Tábora (příjezd v 17.26 h, Os 8443). Tyto vlaky pojedou 10. a 17. prosince 2023 a dále o nedělích od 7. ledna 2024 (kromě Velikonoc, letních prázdnin, 28. září a 27. října 2024). V Táboře bude navázán přípoj na Ex 530 a R 706 směrem do Prahy a na R 725 směrem do Českých Budějovic.

K mírným změnám dochází skoro na všech tratích, kde České dráhy v jižních Čechách přepravují cestující. Cestující by proto měli věnovat možným úpravám jízdních řádů dostatečnou pozornost.

Do zahraničí

České dráhy nabízejí v předvánočním čase i cesty na oblíbené trhy v blízkém zahraničí. Od října byl zahájen předprodej elektronických jízdenek a rezervací v e-shopu a v aplikaci Můj vlak. K dispozici jsou tak jízdenky na celé období adventu a na cesty okolo vánočních svátků. Doba předprodeje na spoje Českých drah je standardně 60 dní. Cestující již nyní mohou nakupovat a rezervovat doklady například na výlet na adventní trhy z Českých Budějovic do Lince (od 174 Kč).