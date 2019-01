české Budějovice /FOTOGALERIE/ - Slavnostní otevírání diskotéky si nenechala ujít řada celebrit, které přijely na pozvání své kamarádky a majitelky Aleny Fleischmannové

Blyštivá světla, oslňující záblesky fotoaparátů, červený koberec, ohňostroj a hlasitá hudba. V podobném stylu se neslo středeční otevírání nové diskotéky nesoucí název Moon club.



Nový disko klub vyrostl v krajském městě prakticky přes noc a sídlí v Obchodním centru Čtyři Dvory v sousedství multikina Cinestar. Součástí Moon clubu je vlastní kasíno, které má ale oddělený vstup. Návštěvníci kasína tedy nemusí platit vstupné na diskotéku, pokud si chtějí jenom zahrát.



Slavnostního otevírání se zúčastnilo také několik českých celebrit. Pozvání od majitelky klubu Aleny Fleischmannové přijal třeba moderátor Patrik Hezucký, zpěvák Michal David a miss Eliška Bučková.



Největší hvězda večera – Michal David – vystoupila v devět hodin z bílé limuzíny. „Jsem tady hlavně kvůli paní Fleischmannové, osobně jsem znal jejího manžela (Daniel Fleischmann, motorkář a majitel českobudějovického klubu Lucerna, který loni tragicky zahynul – poznámka redakce), a proto jsem ani minutu neváhal, když mě na otevírání klubu pozvala,“ prozradil populární zpěvák. „Protože Budějovice několikrát za rok navštěvuji a znám místní kluby, myslím, že otevřením Moon clubu toto krásné město získá nějakou prestiž,“ dodává Michal David.



Poté následovala půl hodina, kdy Michal David zahrál své největší hity a doslova tak zaplnil celý parket v klubu. Po půlnoci následoval velkolepý ohňostroj, který kromě účastníků celé akce viděli také obyvatelé sídliště Máj. Rachejtle, světlice a další zábavní pyrotechnika byla totiž odpalována ze střechy komplexu. „Je to tu všechno strašně fajn, ohňostroj byl také pěkný, akorát lituji obyvatele, kteří bydlí naproti multikinu, je tu totiž strašný kravál a to nepočítám, když tady bouchaly ty rachejtle,“ říká jedna z návštěvnic Hana Husová.

Dražba pro děti

Po ohňostroji se konala dražba šatů, které předváděly Agáta Hanychová, Dominika Mesárošová a Eliška Bučková na zahajovací modní přehlídce.



Výtěžek z dražby putoval na dětské lůžkové oddělení v Českých Budějovicích. Našli se ale i tací, kteří dětem přispěli mimo dražbu. „Udělal jsem to pro ty děti, sám jsem jako dítě ležel v nemocnici a bylo to strašný, dodneška mám z nemocnice strach, proto jsem se rozhodl přispět, aby děti, které jsou tam teď , neměly tak strašné zážitky, jako jsem měl já,“ říká dárce, který si nepřál být jmenován. Na dětské lůžkové oddělení bylo nakonec vydraženo 33 000 korun, za které budou dětem nakoupeny hračky a různé vybavení. Otevírání se také zúčastnil i pohádkový princ Miroslav Šimůnek. „Jsem tady kvůli majitelce baru, protože je to moje dlouholetá kamarádka a jsem rád, že mě sem pozvala,“ říká herec.

Dynamo a Calgary

Moon club si nenechali ujít ani sportovci. Z budějovického Dynama se přišel podívat třeba brankář Pavel Kučera společně s bývalým kapitánem budějovického týmu Martinem Vozábalem. Největší sportovní hvězdou byl ale Aleš Kotalík, který momentálně hájí barvy Calgary Flames v zámořské NHL.



Pozornosti fanynek a fanoušků neušel ani Patrik Hezucký, který se akce také zúčastnil. Neustále byl obklopen svými fanoušky, kteří se chtěli s moderátorem vyfotit. „Jsem tu na pozvání majitelky, tedy paní Fleischmannové, která je moje dlouholetá kamarádka a strašně ji obdivuji, že dokázala otevřít tento krásný klub a doufám, že to bude pro Budějovice prospěšné. Pokaždé, když jsem v Českých Budějovicích, hledám nějaký klub, kam bych mohl jít a leckdy je to pěkný oříšek. Teď už to takový problém nebude,“ říká s úsměvem Patrik Hezucký.



Majitelka baru Alena Fleischmannová také doufá, že její klub přinese do krajského města něco nového. Poodhaluje nejbližší program klubu. „Věřím, že Moon club přinese nový trend VIP zábavy, která tu doposud chyběla. V nejbližší době plánujeme udělat party ve stylu country a divokého západu,“ dodává majitelka klubu.