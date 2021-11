Podle starosty Iva Machálka bude most po dobu rekonstrukce zcela uzavřen a není možné, že by místní částí Podskalí, kde je už nyní omezena rychlost a v nejužším místě se jezdí na přednost, vedla objížďka. „My jsme požadovali náhradní přemostění pro osobní vozidla kousek po proudu od současného mostu,“ říká Ivo Machálek k prvním jednáním. Ta se nyní vedou s Jihočeským krajem.

Důležité slovo ale budou zřejmě mít i stavebníci. Firma, která zakázku vysoutěží, totiž bude žádat také o povolení dopravních opatření. Případná nejkratší zajížďka ve směru na České Budějovice by pro osobní vozidla mohla vést přes výjezd na Veselí nad Lužnicí a přes Kněžeklady k mostu ve Hněvkovicích a pak k Temelínu. Cestování by ale značně prodloužila. Pěší a cyklisté budou moci využívat starý most níže po proudu.

Projekt i stavba

Jak bude situace vyřešena ukáže možná už začátek příštího roku. Podle tiskové mluvčí krajského úřadu Hany Brožkové by totiž Jihočeský kraj rád zadal rekonstrukci mostu v Týně nad Vltavou méně obvyklou formou Design&Build na začátku roku 2022.

To znamená, že nějaká firma by vysoutěžila zároveň projektovou přípravu i následnou stavbu. O objízdné trase už by tedy mohlo být rozhodnuto hned na začátku akce. Dokončení stavby se zatím předpokládá v roce 2023.

„Nyní se připravují podklady pro zadání stavby a ověřuje se, zda tato forma výběrového řízení bude v projednávaném případě použitelná. V této souvislosti se intenzívně jedná v rámci projektového týmu a s městem Týn nad Vltavou,“ uvedla Hana Brožková a doplnila, že odhadované náklady stavby jsou 170 milionů korun.

Rekonstrukce bude znamenat odstranění stávající mostní konstrukce až na mostní pilíře.