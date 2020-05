Zhruba čtyřikrát více aut než dnes by se mělo do budoucna vejít na parkovací plochu u českobudějovické Sportovní haly ve Stromovce. Zastupitelé tento týden na svém posledním zasedání odhlasovali podporu pro stavbu nového parkovacího domu.

Podle náměstka primátora Viktora Lavičky se momentálně dokončují podklady pro veřejnou soutěž, ve které se bude hledat firma, která objekt zároveň vyprojektuje i postaví. „Vycházíme ze studie Ateliéru 8000,“ říká Viktor Lavička s tím, že bude záležet na projektantovi, jak si poradí v rámci možností daných územním plánem. Objekt by mohl jít až do výše čtvrtého patra a nyní se uvažuje minimálně o kapacitě 450 vozidel.

„Součástí zakázky bude i zajištění dopravní obsluhy Sportovní haly a úpravy ulice Volejbalistů,“ dodává Viktor Lavička.

Kvůli parkovacímu domu, který chce město České Budějovice nechat postavit v místě současného parkoviště u Sportovní haly, odsouhlasili zastupitelé letos v únoru i změnu územního plánu.

Dvakrát nebo třikrát týdně jezdí služebně do Českých Budějovic Jitka Šimková. Ve směru od Písku je pro ni, stejně jako pro mnoho dalších řidičů, nejjednodušší parkovat u Sportovní haly ve Stromovce. „Musím ale přijet do půl osmé, pak už je riziko, že nenajdu místo,“ upozorňuje s úsměvem Jitka Šimková.

Podle náměstka primátora Viktora Lavičky by možná už v roce 2022 mohl stát u Sportovní haly nový parkovací dům. Zastupitelé schválili tento týden výběrové řízení na projekt, který se má uskutečnit v režimu navrhni a postav. Jediná firma tedy bude mít za úkol vše vyprojektovat, připravit potřebné dokumenty a také objekt postavit. Pro českobudějovickou radnici je to premiérové zadání v tomto stylu. „Věřím, že to bude rychlejší, než standardní způsob,“ říká Viktor Lavička s tím, že obvykle jiná firma dělá projekt, jiná stavbu a vše třeba provázejí příslušná výběrová řízení. Teď by mělo stačit jedno.

Projektová dokumentace bude připravována tak, že její součástí mimo jiné bude i 3D model stavby, včetně modelu pro správu budovy. Minimální počet parkovacích míst je stanoven na 450 vozidel. „Parkovací dům bude napojen na parkovací systém města. Bude záchytným parkovištěm od Písku a od Českého Krumlova,“ přibližuje hlavní funkci chystaného objektu Viktor Lavička a připojuje, že ale má sloužit třeba i návštěvníkům sportovních utkání ve Sportovní hale nebo Budvar Aréně. V roce 2022 má začít sloužit i nový systém centrálního řízení dopravy v jihočeské metropoli a radnice chce mít do systému zapojený i nový parkovací dům.

Momentálně radnice počítá s tím, že investiční náklady budou necelých 150 milionů korun s DPH.