Provizorní dopravní značení, které omezovalo několik týdnů průjezd kruhovou křižovatkou v českobudějovické Okružní ulici zmizelo. Práce na instalaci nového informačního portálu už jsou ve finiši.

Kvůli osazení nového portálu bylo nutné nyní nově vybetonovat patky návěstidla a tyto práce byly důvodem současného omezení provozu.

Podle Vladimíry Hruškové, ředitelky českobudějovické správy Ředitelství silnic a dálnic České republiky, se bude nové návěstidlo osazovat v sobotu 29. srpna 2020, ale v noci, aby došlo k co nejmenšímu omezení provozu. "Bude to za asistence policie," doplnila Vladimíra Hrušková. Kvůli osazení portálu bude na místě přítomen například i jeřáb. Řidiči by tedy měli počítat s možnou krátkodobou místní úpravou provozu.

Informační portál byl poškozen vloni v dubnu, kdy havaroval na Okružní řidič z Ostravska.

Řidič mercedesu jel v noci po 22. hodině velmi vysokou rychlostí po komunikaci I/34 od Lišova ke krajskému městu (na lišovskou silnici přijel po dálnici od Prahy). Před kruhovým objezdem na Okružní vyjel kvůli nezvládnutí vozu vlevo mimo silnici, kde narazil do svodidla a poté do dopravní značky. Vůz pak dále narazil i do návěstidla, sloupu veřejného osvětlení a nakonec betonové skruže několik desítek metrů za křižovatkou, kde začal hořet. Řidič při nehodě zemřel.