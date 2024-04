Úkolem učitelů nového předmětu science bude učit přírodovědné předměty novým a zajímavým způsobem.Zdroj: Jihočeská univerzita

Absolventi nového dvouletého magisterského studijního programu by měli do výuky zavést nový styl, budou umět integrovat různé obory do souvisejících celků. „Tak například na téma lidských smyslů se žáci pod jejich vedením podívají z pohledu biologa, chemika, fyzika… V mnoha případech je propojení oborů i cestou, jak ušetřit čas v klasické výuce,“ ví z vlastní praxe docentka Kalová.

Samotné studium budoucích učitelů si bude možné do značné míry šít na míru. Na výběr je totiž pestrá škála volitelných předmětů. V každém případě bude hodně zaměřené na praxi. Před středoškoláky se studenti postaví už od prvního semestru. „Mohou pomoci ve výuce v tandemu se zkušeným učitelem. Jsme přesvědčení, že nový styl výuky namotivuje děti k hlubšímu zájmu o přírodní vědy a pak si je budou moci vybírat jako volitelné předměty,“ nastiňuje Jana Kalová budoucnost na středních školách. Na jihu Čech je už nyní celá řada gymnázií i odborných středních škol, které s přírodovědeckou fakultou spolupracují a jsou připravené se se svými pedagogy zapojit jak do studentských praxí, tak do výuky didaktiky jednotlivých oborů.

Právě Gymnázium Jírovcova je jednou z fakultních škol, které s univerzitou dlouhodobě spolupracují nejen na přípravě budoucích učitelů. „Naši žáci chodí na přírodovědu například v rámci seminářů, naopak z přírodovědy k nám chodí studenti na praxi,“ zmiňuje ředitel. A ani propojování různých oborů není zdejším pedagogům a studentům cizí. „Vybíráme si k tomu různá průřezová témata, kterým se pak věnujeme po teoretické i praktické stránce. Příkladem mohou být projekty ke Dni Země, kdy se pracovalo třeba na tématu ekologických katastrof, tam se uplatnila především biologie a chemie,“ přibližuje Pavel Kavřík, jak má škola na chystané novinky našlápnuto.