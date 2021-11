Další supermarket připravuje k otevření řetězec Albert v Českých Budějovicích. Prodejna vzniká v centru Českých Budějovic na Lannově třídě tam, kde býval obchod Tiger.

Nový Albert na Lannově třídě. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Od samotného řetězce zatím podrobnosti k chystané prodejně nemáme k dispozici. Řetězec už v létě zahájil nábor pracovních sil pro nový obchod, otevřít by měl pravděpodobně v řádu týdnů. Výlohy byly ještě donedávna zakryté, minulý týden se nad vchodem do prodejny objevila značka řetězce společně s informací, že supermarket bude otevřen každý den od 7 do 21 hodin.