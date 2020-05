Nový účes, outfit a klid od deváťáků

Hned je ten svět veselejší. S novým účesem jsme v pondělí mohli vyrazit pro nové oblečení do obchoďáku a odpočinuli jsme si od deváťáků, které jsme mohli po dlouhých týdnech poslat do školy. Jako bonus oběd s točeným na předzahrádce. Tedy v případě, že nám to nezhatily dešťové kapky… Uvolňování koronavirových opatření pokračovalo i na jihu Čech. Pro zákazníky, klienty, konzumenty a rodiče radost, pro kadeřnice, obchodníky, hostinské či ředitele škol a učitele ale také kupa starostí.

Nový účes, outfit a klid od deváťáků. | Video: Deník / Martin Tröster