Ředitelka Krajské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová ke koronaviru uvedla, že v Jihočeském kraji vzhledem k cestovatelské anamnéze a zdravotnímu stavu nařídili ke čtvrtku celkem 77 karanténních opatření. „Jenom za středu a čtvrtek tento týden jsme vydali 44 opatření, většinou u osob, které se vracely ze severní Itálie. Občané jsou informováni, sami se nám hlásí a chtěla bych jim za tento přístup, který je jediný správný, velice poděkovat,“ informovala hygienička.

Kvůli šířícímu se koronaviru Evropou se Jihočeši rozhodli nakupovat zásoby v obchodech ve velkém.

Jan Pfleger byl nakupovat ve čtvrtek v Budějovicích v Makru. „Nakupoval jsem klasické věci do kavárny a chyběla zde třeba mouka, v budějovickém Lidlu jsem byl také ve čtvrtek večer pro večeři a tam chyběl olej, mouka…V jiných dnech to takhle prázdné nebylo. Myslím si, že to je davová hysterie, šílenství,“ domnívá se kavárník.

Podobně tomu bylo i v jiných obchodech. Kateřina Šímová byla ve čtvrtek nakupovat v táborském Lidlu a Albertu. „Oba obchody byly poloprázdné,“ podivila se.

Ředitelka supermarketu Terno České Budějovice Renata Podlahová situaci okomentovala. „Ani našemu supermarketu se nevyhnula nákupní horečka. Již od pondělí zaznamenáváme nárůst tržeb a enormní zájem o trvanlivé potraviny. Podařilo se nám předzásobit a reagovat objednávkami tak, že zatím k výpadku žádného sortimentu nedošlo,“ popsala.

Šířící se koronavirus v Evropě si žádá například preventivní opatření v domově pro seniory. Hana Vojtová, ředitelka Domova seniorů Mistra Křišťana Prachatice, sdělila, že z preventivních důvodů byla v domově seniorů, na nadcházející tři týdny, zrušena všechna plánovaná společenská setkání. „Chtěla bych tímto požádat všechny rodinné příslušníky obyvatel domova, aby omezili své návštěvy. V případě, že se vrátili z rizikových oblastí nákazy koronavirem, aby do domova nepřicházeli,“ uvedla s tím, že s blízkými v domově zprostředkují telefonický kontakt, případně vyřídí vzkazy.