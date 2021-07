Už je to jisté. Zvony v krumlovské zámecké věži letos opět po dlouhých letech vytvoří pětici tak, jak tomu bylo za vlády šlechtických rodů. Ke čtyřem současným zvonům ve věži na podzim přibude další s reliéfy vinných hroznů zasvěcený sv. Františku. V tomto týdnu se zrodil ve zvonařství Michal Votruba.

Výroba zvonu sv. Františka pro zámeckou věž v Českém Krumlově ve zvonařství Michala Votruby. | Foto: Ladislav Pouzar

O navrácení zvonu usiluje uskupení hrajících neherců PRORADOST, který za tím účelem založil transparentní sbírku. Do věže ho chce zavěsit 3. října, den před svátkem Františka. „Před deseti lety jsme slavností Noc s Rožmberky vzpomněli 400 let od vymření rožmberského rodu. V rámci slavnosti se také rozezněly všechny zvony ve městě,“ vysvětluje Ladislav Pouzar z PRORADOSTI. „Řekli jsme si, že slavnost ke 410 letům zopakujeme včetně zvonění.“ Členové uskupení přemýšleli, co pamětihodného by k té příležitosti mohli připravit, a přišli na nápad doplnit chybějící zvon do zámecké věže, který byl zrekvírován pro válečné účely v roce 1917. Spolupracují přitom s vedením zámku i památkovým ústavem.