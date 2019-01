Zliv – Do nejvyšší funkce ve městě se po čtyřleté pauze vrací Jiří Štabrňák. O obsazení dalších míst rozhodlo ustavující zastupitelstvo, které se uskutečnilo v pátek večer ve zlivském kulturním domě.

Jasno lidé měli už po necelé půlhodině. Jediným navrženým kandidátem na post starosty byl Jiří Štabrňák, který s počtem osmi hlasů získal nadpoloviční většinu a mohl se tak radovat z vítězství.

„Děkuji odstupujícímu starostovi za realizaci celé řady projektů, které jsou pro naše město zcela evidentně prospěšné," ocenil Jiří Štabrňák práci svého předchůdce Jana Koudelky. „Zároveň mu děkuji za dobrou prezentaci našeho města vůči okolí," dodal.

Práce mu tím teprv ale začíná. Jeho úkolem je totiž vést město tak, aby se v něm jejím obyvatelům žilo co nejlépe. „Je to zavazující," uvědomoval si staronový starosta Zlivi a prozradil, co všechno nové zastupitelstvo v nadcházejícím období čeká.

Plánům vévodí nová cyklistická stezka. „Bude spojovat Zliv s Municemi. Cyklisté se po ni budou moci vydat dále do Budějovic nebo třeba krásnou přírodou do Purkarce," nastínil budoucnost Jiří Štabrňák. Na spolupráci už je také domluvený se sousední Hlubokou.

V plánu je ale i vybudování nového veřejného osvětlení, výstavba víceúčelové sportovní haly nebo oprava Mydláku.

Volbou starosty zasedání zastupitelstva ale nekončilo. Následovala ještě volba místostarosty. Tím se s počtem 10 hlasů stal Milan Drázda (Spolek Racek). Do rady se k němu a starostovi připojili ještě Roman Pražák (Spolek Racek), Eva Sluková (ODS) a Tomáš Kučera (Moderní Zliv).

Finanční výbor bude ve Zlivi v nadcházejícím volebním období fungovat ve složení Jan Koudelka, který byl zvolený také předsedou, Josef Maxa ml. a Radek Rothschedl.

Kontrolní výbor povede ve Zlivi v dalších čtyřech letech coby předseda Jan Pisinger. Do týmu mu přibudou po zvolení i Jindřich Růžička a Tomáš Dierzé.

Autor: Klára Skálová