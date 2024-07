Jdete si takhle k rybníku, rozložíte dečku a pomalu se chystáte do vody, když proti vám na břeh vystoupí opálený chlapík tak, jak ho pánbůh stvořil. Ojedinělá událost? Na oficiálních veřejných místech většinou ano. Na Budějovicku ale existuje pár míst, které využívají ti, co dávají přednost koupání bez plavek.

Jedno takové, kam se nudisté nebo naturisté chodí koupat, je u Velkého jezu v Českých Budějovicích. Tato lokalita u Malše je již léta známá jako nudistická louka a návštěvníci jsou z velké části štamgasti. Jak ale uvedl vedoucí správy veřejných statků magistrátu města Tomáš Kubeš, jedná se o neoficiální místo. „Zatím se ani o zřízení nějaké oficiální nuda pláže v Budějovicích neuvažuje,“ řekl.

close info Zdroj: Deník/Markéta Trubková zoom_in Loučka u Velkého jezu v Budějovicích je již dávno neoficiálním místem místních nudistů.

Už dříve pro Deník náměstek primátorky Lubomír Bureš uvedl, že zřízení místa, kde by se lidé mohli koupat a slunit na Adama a Evu, není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. „Primárně jde o to, aby provoz takové pláže nevzbuzoval veřejné pohoršení. Jde tedy zejména o vyhrazení prostoru. Oddělení takové pláže na břehu Vltavy nebo Malše navíc musí respektovat záplavová území, kde se nesmí vysazovat žádné keře ani stromy, stavět pevné překážky, ploty. Toto vše by bránilo volnému průtoku řeky při povodňových stavech,“ vysvětloval náměstek.

close info Zdroj: Deník/Klára Skálová zoom_in Přiznivci koupání bez plavek dobře znají rybník Dehtář. O místní nuda pláž se dobře starají.

Další lokalitou, kde je možné občas potkat naháče, jsou louky na pravém břehu Vltavy ve směru na Hlubokou nad Vltavou. Dopřát si soukromí a odložit tak svršky mohou lidé díky vyšší trávě.

Kdo chce ještě větší soukromí a zároveň se koupat bez plavek, nejspíš ví o nudistické louce u rybníka Dehtáře nedaleko Žabovřesk. Ti, kteří sem chodí, se o místo dobře starají, louka je posekaná, nechybí cedulka s označením. Soukromí návštěvníkům poskytují nejen zarostlé břehy, ale také pole kukuřice.

Neoficiální nuda pláž mají i v Třeboni. Nudistům poskytuje dostatek soukromí. Podívejte na video: