České Budějovice - Plán na zavedení nové linky MHD přes centrum Českých Budějovic narazil na odpor.

Od budovaného záchytného parkoviště v Jírovcově ulici by měly přes náměstí Přemysla Otakara II. jezdit k nemocnici a do Havlíčkovy kolonie takzvané midibusy. Se začátkem provozu se počítalo od listopadu, ale zatím v omezeném rozsahu, teď probíhá příslušné řízení. Jenže se objevil protest 14 majitelů domů v centru města. Především kvůli Krajinské ulici, kudy se má jezdit na náměstí. Nečekaná překážka tak může ohrozit plán Českých Budějovic, zavést do centra města pravidelnou hromadnou dopravu.

Podle jednoho z kritiků radničního plánu Karla Pražáka by provozem midibusů byla ohrožena statika řady historických nemovitostí. „Jejich základy jsou jen mělce založené,“ upozorňuje Karel Pražák a dodává, že někde jsou i domy jen dodatečně postavené za staršími štíty.

A někteří majitelé nemovitostí v centru Českých Budějovic jsou ochotni jít až k soudu. Podle Karla Pražáka, jednoho z kritiků radnice, by provoz MHD v Krajinské byl i porušením stanoviska, které kdysi vydal Státní památkový ústav. Autobusy v centru odmítlv obavě o statiku domů.

V památkové zóně je vjezd dovolen obecně vozům do 3,5 tuny, pro větší tonáž musí být zvláštní povolení. Teď by vozy měly mít zhruba deset tun. Krajinská je navíc nyní pěší zónou.

Podle Viktora Lavičky, vedoucího útvaru obchodu dopravního podniku, už je vysoutěžen dodavatel 11 midibusů pro dvě linky MHD, které mají vést od parkoviště v Jírovcově ulici. Vozy by měly mít elektrický pohon. „Elektro pohon vozu zaručuje tichý a zcela bezemisní provoz bez jakékoliv ekologické zátěže,“ zdůrazňuje Viktor Lavička. Pohotovostní hmotnost elektromidibusů (bez cestujících) se pohybuje okolo 10 tun.

Zatím se počítá s provizorním zahájením provozu jen na jedné lince. Ta by měla vést od parkoviště v Jírovcově ulici na náměstí. Průjezd Krajinskou by měl být po deseti minutách. A používané vozy budou zřejmě mít dieselový pohon. Viktor Lavička ale připomíná, že kdysi jezdily Krajinskou ulicí tramvaje, kde pohotovostní hmotnost vozu byla devět tun a s vlečným zařízením ještě o čtyři tuny více. Město se ke sporu kolem zavedení hromadné dopravy do centra zatím nechce vyjadřovat. „V této věci probíhá řízení u orgánu státní správy. Po jeho rozhodnutí se město vyjádří,“ uvedla na dotaz Deníku tisková mluvčí magistrátu Jitka Welzlová.