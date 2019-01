České Budějovice – Na pátek 21. listopadu od 12 hodin svolal ustavující zasedání nového zastupitelstva dosavadní primátor Českých Budějovic Juraj Thoma. „Uskuteční se navzdory tomu, že stále běží vypořádání Krajského soudu v Českých Budějovicích ve věci návrhu na neplatnost voleb.

Podpis koaliční smlouvy v Českých Budějovicích. | Foto: Deník/Radka Doležalová

To by byl sice důvod vyčkat se svoláním prvního zasedání do rozhodnutí soudu, máme ale doprovodné vyjádření, že soud záležitost projednává nikoli jako návrh na neplatnost samotných voleb nebo hlasování, ale jako návrh na neplatnost volby kandidátů" naznačil Juraj Thoma s tím, že nepředpokládá, že by v takovém případě verdikt soudu zasáhl do výsledků hlasování.



„Teoreticky to možné je. Pokud by soud rozhodl, že pan XY zvolen nebyl a naopak někomu jinému vzniká mandát, veškerá usnesení zastupitelstva, tedy volba primátora, jeho náměstků, členů rady či nových předsedů kontrolního a finančního výboru, by byla neplatná," je si vědom rizika Juraj Thoma.

„Je to ale možnost čistě hypotetická," myslí si. Nasvědčuje tomu i fakt, že rozhodnutí určit termín zasedání zastupitelstva ještě před verdiktem soudu konzultovalo právní oddělení magistrátu, které je v kontaktu se soudkyní, jež má rozhodovat.



Jasno může být už ve čtvrtek. „Krajský soud bude v této věci rozhodovat ve čtvrtek," potvrdila mluvčí soudu Ivana Vobejdová. Jednání bude neveřejné.