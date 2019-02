České Budějovice – Budějovičtí školáci soutěžili ve znalostech z historie

Žáci z dějepisného semináře budějovické ZŠ Kubatova a Lucie Lindovská ze ZŠ Pohůrecká vyhráli v soutěži, kterou pořádal magistrát spolu s Národním památkovým ústavem. Otázky se týkaly slavných vil v jihočeské metropoli a jejich obyvatel.

Účastníci soutěže třeba měli uvést, kdy byla postavena vila Antona Eggerta v ulici Na Sadech (1859 – 1860). A dále jaká instituce dnes v objektu sídlí a od kdy – Jihočeská vědecká knihovna, od roku 1946 – tehdy to ale byla Státní vědecká knihovna.



Odbor památkové péče magistrátu ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Českých Budějovicích vyhlásil soutěž vloni v září a podle tiskové mluvčí radnice Jitky Welzlové byla určena pro děti a mládež do 16 let. Téma bylo "Českobudějovické slavné vily a jejich lidé".



Vědomostní soutěž, která byla ukončena posledního prosince 2018, tematicky navázala na ty předchozí z posledních dvou let se zaměřením na stavby, které jsou spojeny se slavnými osobnostmi. Výherci byli vyhlášeni 31. ledna 2019 a jejich jména jsou zveřejněna na webových stránkách města. Hlavní cenou pro jednotlivce je rodinná vstupenka na památkové objekty ve správě Národního památkového ústavu, pro vítězný kolektiv skupinová vstupenka. Připraveny jsou i zajímavé věcné ceny, které vítězům předá náměstek primátora Tomáš Bouzek ve středu 27. března v 10 hodin v obřadní síni radnice.