Slavnostní ceremoniál proběhl po dvou virtuálních ročnících opět v plné parádě, a to na zámku Valeč, nedaleko Náměště nad Oslavou. Vyhlášení výsledků 17. ročníku soutěže, pořádané společností Wienerberger s.r.o. o nejvydařenější střechy s krytinou TONDACH, se zúčastnilo 91 firem a živnostníků, kteří přihlásili do soutěže celkem 215 krásných střech.

Všechny nejprve přivítal Ing. Roman Busta MBA, obchodní ředitel společnosti Wienerberger s.r.o., který vyjádřil velkou radost ze živého setkání, kdy je možno osobně poděkovat všem pokrývačům a spolupracujícím firmám za podporu značky TONDACH. Ocenil také vzornou pokládku těchto krytin. Na závěr svého vystoupení si s přítomnými symbolicky připil na zdraví a další spolupráci „pravou pálenou“.

Očividná radost z osobních setkání (po dvou letech v on line režimu) byla vidět jak u pokrývačů, tak u zástupců z řad Wienerbergeru. Tomu odpovídala skvělá atmosféra která všechny zúčastněné provázela po celou dobu konání akce.

Moderátorkou celého večera byla zpěvačka Olga Lounová, které stavařina není vůbec cizí: „Mí podnikaví rodiče stále něco staví, od roubenky až po penzion, takže se v problematice orientuju a dokážu střechy ocenit. Ve Valči jsem viděla opravdu umělecká díla.“ Z rukou Olgy Lounové a zástupců společnosti Wienerberger si vítězné trofeje odnesly tyto realizace střech:

- kategorie RODINNÉ DOMY A OBYTNÉ STAVBY

1. místo - RD Javorka, Česká Třebová (obr. 1)

Realizační firma: Karel Aubus pokrývačství, Libchavy

Krytina: Bobrovka režná, šupinové krytí

2. místo - Vila Višňová, Praha 4 - Krč (obr. 2)

Realizační firma: Klips s.r.o., Praha 10 - Hostivař

Krytina: Samba-11 režná

3. místo - RD Březí u Říčan (obr. 3)

Realizační firma: Klempířství Pokrývačství - Stanislav Čečil, Milovice

Krytina: Stodo 12 měděná engoba



- kategorie HISTORICKÉ STAVBY

1. místo - Vila, Riegrova ul., Chlumec nad Cidlinou (obr. 4)

Realizační firma: PARIO, s.r.o., Hradec Králové

Krytina: Bobrovka režná, šupinové krytí

2. místo - Dům Praha 1 - Nové Město, Truhlářská ulice (obr. 5)

Realizační firma: A-Z Bau s.r.o., Praha 6 - Veleslavín

Krytina: Malý prejz režná

3. místo - Konírna Smečno (obr. 6)

Realizační firma: Pavel Voldřich, Praha 5 - Zličín

Krytina: Malý prejz režná



- Kategorie VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY

1. místo - Penzion a mlýn Jangelec, Vysoké Mýto (obr. 7)

Realizační firma: Václav Vítek, Choceň

Krytina: Bobrovka režná, korunové krytí

2. místo - Nemocnice Třebíč (obr. 8)

Realizační firma: Pokrývačství Mrňa, Třebíč 1

Krytina: Samba-11 engoba červená

3. místo - BD U Oblouku, Ostrava - Poruba (obr. 9)

Realizační firma: STŘECHY MAJER s.r.o., Ostrava

Krytina: Bobrovka režná, šupinové krytí

Předseda odborné poroty, prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc., k vítězným střechám dodává: „Klasická střecha s keramickou krytinou má své kouzlo a dům velmi často dotváří. To je to, co se porota snažila ohodnotit. Nejen fakt, že je střecha technicky správně, ale taky, že je celek pěkný. Budoucí investoři se díky tomu mohou nechat inspirovat vítěznými střechami 17. ročníku soutěže, je to totiž to nejlepší z nejlepšího.“

Společnost Wienerberger do soutěže věnovala velmi hodnotné ceny. Kromě účasti všech soutěžících na slavnostním večeru získali vítězové navíc v jednotlivých pořadích 7, 5 a 3 palety krytiny Tondach. Jiří Nachtigal z firmy A-Z Bau s.r.o., která skončila na 2. místě, výhru oceňuje: „Zámek Valeč jsem viděl poprvé a tamní krásnou atmosféru jsem si při předávání užil o to víc, že jsme získali cenu. To bylo příjemné a výhra je bonus. Pět palet tašek za druhé místo, to už je zajímavá odměna.“ Podobně si ocenění pochvaluje i vítěz nejobsazenější kategorie Rodinné domy a obytné stavby (154 soutěžních střech), pan Karel Aubus: „Vítězství jsem vůbec nečekal. To bylo velké a příjemné překvapení. Výhru jsme ve Valči pořádně oslavili.“ O překvapení mluví také výherce kategorie Veřejně prospěšné stavby, pan Václav Vítek: „Přihlašoval jsem jenom jednu stavbu, proto, když mě při vyhlašování pozvali na pódium, tak jsem byl překvapený. Mě baví jakákoliv práce, která dává smysl a u které mi investor umožní, abych ji dělal dobře. To u přihlášeného penzionu Jangelec platilo a na výsledku je to vidět.“

Kromě odborné poroty vybírali nejlepší střechy z přihlášených realizací i sami pokrývači, a to v soutěžní kategorii POKRÝVAČI SOBĚ. Volba střechařských profesionálů dopadla následovně:

Pokrývači sobě

Nejlepší z rodinných a bytových domů

Rodinný dům Křenovice (obr. 10)

Realizační firma: Radek Hošek

Krytina: Stodo-12, engoba měděná

Nejlepší z historických staveb

Státní zámek Vranov nad Dyjí - II. etapa (obr. 11)

Realizační firma: H&B delta, s.r.o.

Krytina: Bobrovka režná, šupinové krytí

Nejlepší z veřejně prospěšných staveb

Chotíkovský statek - poplužní dvůr (obr. 12)

Realizační firma: Tegmento s.r.o.

Krytina: Bobrovka režná, šupinové krytí

Vítězné střechy jsou opravdu špičkovými díly. Bylo by jich mnohem víc, kdyby tomu nebránila neradostná situace na trhu se stavebními materiály v loňském roce. Většina účastníků slavnostního večera ve Valči se tak shodla na tom, že udělat více střech s krytinou TONDACH nebylo možné, protože byl o ni takový zájem, že nebyla vždy k dispozici v termínech požadovaných investory, stejně jako další stavební materiály.

„Za dva poslední roky se trh radikálně změnil, na což jsme zareagovali a děláme maximum pro vyřešení nešťastné situace. Především jsme přijali další směny do výroben v Hranicích a ve Stodu. Nešlo přitom vůbec o jednoduchou záležitost, a to nejen kvůli obrovským nákladům, ale hlavně kvůli velmi obtížnému zajištění pracovníků. Posílení výroby proto považujeme za úspěch. Cílem tohoto kroku bylo bezezbytku využít kapacitu výrobních linek TONDACHu, což se podařilo. Výroby v současnosti jedou opravdu na 100 procent. Díky tomu se dnes v Hranicích denně vyrobí 80 tisíc tašek, ve Stodu pak skoro 40 tisíc. To je obrovské množství střešních tašek, které denně vyjedou z našich pecí. Představují maximum, kterého je možné v ČR v keramice dosáhnout. Provedené změny jsou dobrým předpokladem pro to, abychom současné tsunami, které se žene stavebním oborem, úspěšně zvládli,“ uvedl závěrem Ing. Vít Jirkovský, ředitel rozvoje služeb společnosti Wienerberger.