Štědrovečerní večeře chutná Jihočechům nejvíce doma u stolu v rodinném kruhu. Někteří si ale oblíbili štědrovečerní večeři s rodinou v restauraci a pochutnají si rádi na vánočních specialitách. Nebo jsou o Vánocích na cestách a jejich kroky směřují do hotelových restaurací.

Pochutnat si na svátečním menu mohou zájemci například v českobudějovickém hotelu Zvon. Restaurace Gourmet Symphony otevírá v 18 hodin a nabízí možnost dát si obvyklou českou štědrovečerní večeři. Ředitel hotelu Petr Šalda návštěvníky vítá. „Jedná se o tradiční událost a již nyní evidujeme velké množství poptávek, proto je třeba si s rezervací pospíšit. Večeři si může dát úplně každý. Máme řadu stálých hostů a téměř všichni večeří právě tradiční rybí polévku, smaženého kapra a domácí bramborový salát,“ popsal.

Nejčastěji restauraci navštěvují stálí hosté. „Jsou jimi především Jihočeši, ale na Vánoce nám přijíždí i stálí hosté za zahraničí,“ doplnil. Restaurace v přízemí hotelu je na Štědrý den otevřena od 10.00 hodin do 18.00 a od 18.00 je potom otevřena restaurace v prvním patře hotelu, kde se podává tradiční štědrovečerní večeře.

Alena Bártová z hotelu Budweis uvedla, že večeři chystají na Štědrý den pro ubytované hosty. Restaurace Budweis otevírá na Štědrý den v době obědů od 11 hodin do 14 hodin.T Podobně vaří i v jiných podnicích. Například Masné krámy mají otevřeno 24. prosince v době obědů. František Sýkora, manažer restaurace uvedl, že jinak celé svátky má restaurace otevřeno. „Vaříme standardní nabídku dle jídelního lístku a rezervace je určitě nutná.“ Bistro Magdalene a Bistro Piano mají na Štědrý den zavřeno. Otevřeno mají 25. prosince, kdy připravují speciální menu.

Kateřina Vovsová z Českých Budějovic vnímá Štědrý den v restauraci pozitivně. „Pokud bych měla trávit Štědrý den jen v páru, tak bych klidně na štědrovečerní večeři do restaurace vyrazila. Určitě by to mělo svou atmosféru a hlavně by odpadly celodenní přípravy pokrmů. Ale s dětmi si to představit nedovedu, protože vím, že děti se nejvíce těší na příchod Ježíška a to v restauraci úplně reálné není,“ líčila.