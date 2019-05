Jižní Čechy – Středa byla nejchladnějším dnem tohoto týdne. Od čtvrtka se konečně začne zase oteplovat.

Na Kleti v noci ze 14. na 15. května 2019 nasněžilo. | Foto: Deník/ Zuzana Gabajová

Déšť by neměl mít již dlouhého trvání a během odpoledne a večera bude postupně ustávat. Teplota se bude pohybovat trošku výš než ve středu, a to od 9 do 12 ⁰C. Na horách v 1000 metrech naměříme 5 °C. Mírný severozápadní vítr o rychlosti 2 až 5 m/s bude dále slábnout.



Pátek by měl být podle meteorologa Františka Vavrušky z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu polojasný a opět teplejší, i když dvacítka to ještě nebude. Ta prý přijde o víkendu, na který už předpověď slibuje 20 až 22 stupňů Celsia. Vyplatí se ale vzít si na procházku deštník, neboť od pátku do neděle se budou ojediněle hlásit o slovo přeháňky a bouřky.