Žádné poflakování doma u televize. To si řekl o volných prosincových dnech nejspíš nejeden Budějčák. Spousta z nich se totiž rozhodla strávit dny mezi svátky pohybem.

Jak uvedl Ladislav Sliwka z Horské chaty Kleť, volné dny se promítají do jejich tržeb. „Průměrně sem denně chodí asi pět set lidí, teď je to tak o tři sta lidí denně více,“ řekl Ladislav Sliwka. „Museli jsme proto posílit provoz o brigádnice, abychom to všechno stíhali,“ dodal sympatický muž z Horské chaty Kleť.

Na nedostatek klientů si v těchto dnech nemůžou stěžovat ani v českobudějovické Kvalitě profi fitness. Potvrdila to sportovní manažerka Monika Maříková. „Zatímco v loňském roce byl celý prosinec slabší, letos ubylo návštěvníků až týden před Štědrým dnem. Teď ale jejich počet oproti standardu vzrostl,“ popsala manažerka fitcentra situaci.

Nárůst zájmu zaznamenali také v budějovickém multikině Cinestar.

Do kina táhne Olaf i Star Wars

Jižní Čechy – Třicet tisíc lidí. Tolik si jich podle Svatavy Kopečkové, generální manažerky českobudějovických multikin Cinestar, našlo v období od 1. do 23. prosince cestu do multikina v IGY Centru. „Podle našich odhadů to bude nakonec jen za prosinec kolem čtyřiceti tisíc lidí, kteří přišli do IGY Centra,“ řekla k návštěvnosti v průběhu vánočních svátků Svatava Kopečková s tím, že plným promítacím sálům nahrává i teplejší počasí. „Nedá se moc sportovat, lidé tak vyráží do kin,“ vysvětlila generální manažerka multikin Cinestar.

Dodala, že vliv na to mají i speciální poukázky, které před Vánoci začali prodávat. „Obsahují dvě poukázky na jakékoliv představení a poukázku na občerstvení, navíc je tam možnost věnování,“ přiblížila s tím, že co se týče filmů, velkým tahákem je nejen závěrečný díl ságy Star Wars. „Lidé chodí i na komedii Šťastný nový rok, pořád táhne Ledové království a rodinný film Jumanji,“ přiblížila Svatava Kopečková nabídku filmů.

Bez života není mezi svátky ani českobudějovická Kvalita profi fitness. I tady se to hemží lidmi v teniskách a cvičících úborech. „Máme nárůst. Hodně lidí chodí do posilovny a do wellness,“ řekla Monika Maříková, sportovní manažerka Kvalita fitness s tím, že mají zájem i o cvičení pod vedením osobních trenérů. „Spíše se ale zatím jen ptají, cvičení si domlouvají až od ledna,“ poukázala na to, že si spousta lidí stanovuje návštěvy fitka jako novoroční předsevzetí.

O desítky osob více obslouží v těchto dnech také v Horské chatě Kleť. Deníku to řekl Ladislav Sliwka, jeden z tamních zaměstnanců. „Normálně jich sem denně chodí tak pět set, teď je to o zhruba tři sta lidí více,“ komentoval situaci. Na otázku, po čem je mezi hosty největší poptávka, odpověděl: „Po zázvorovém čaji a česnečce. Té denně vydáme tak dvě stě až tři sta,“ dodal.