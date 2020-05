Novinkou je letos v Českých Budějovicích přijímání návrhů do takzvaného participativního rozpočtu. Část peněz z městské kasy bude určena přímo na projekty, které navrhnou sami občané.

Do participativního rozpočtu bylo občany v dubnu podáno celkem 17 projektů. Dvanáct z nich bylo již formálně schválených a jsou zveřejněny v Galerii projektů na webu PRO Budějce (https://probudejce.cz). Tři došlé projekty se netýkaly majetku nebo území města, čímž nevyhověli stanoveným Pravidlům a nebyly proto posuzovány. Další dva projekty jsou v současnosti ve fázi kontroly a jejich navrhovatelé byli vyzváni k dopracování některých detailů. „Sběr námětů od občanů pokračuje dál a bude trvat až do konce května“, upřesňuje náměstek primátora Juraj Thoma. „Současná situace nedovolila uspořádat plánovaná veřejná setkání, což je nám líto, ale chtěli jsme dodržet harmonogram, abychom mohli v příštím roce realizovat již první projekty,” dodává.

Projekty, které jsou zatím formálně schválené, se nejvíce dotýkají dopravy a sportu. V oblasti sportu jsou navržena zejména workoutová a dětská hřiště, jak tomu často bývá i v jiných městech. V oblasti dopravy jsou navrženy projekty, které především dbají na úpravu veřejného prostranství pro větší bezpečí chodců. Kromě toho občané navrhli i projekty týkající se ochrany přírody nebo úpravy zeleně. „Všechny projekty dávají smysl a jsou opravdu zajímavé. V červnu budou mít občané možnost rozhodnout, který z nich podpoří,“ říká k dalšímu postupu Juraj Thoma.

Občané mají možnost každou středu komunikovat online s referentkami oddělení participativního rozpočtu, a to prostřednictvím aplikace uvedené v kontaktech webu PRO Budějce. Tato forma bude využívaná až do konce května, do kdy bude možno zasílat návrhy na projekty. Následující měsíc pak proběhne na webu probudejce.cz průzkum podpory veřejnosti schváleným projektům.