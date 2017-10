Občas svým šatům závidím, říká návrhářka Tereza Sabáčková

České Budějovice - Šaty módní návrhářky Terezy Sabáčkové létají po celém světě. V sobotu své modely ale představí v rodných Budějovicích.

Jarní přehlídka v křížové chodbě Dominikánského kláštera na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích. Na snímku je herečka a modelka Veronika Arichteva.Foto: Petr Lusk

Na jaře letošního roku měla Tereza Sabáčková svou první přehlídku v křížové chodbě Dominikánského kláštera na Piaristickém náměstí. Po půl roce ji v těchto krásných prostorách organizuje znovu: „Taková atmosféra se hned tak jinde nevytvoří. Po přehlídce jsem hned věděla, že to musíme zopakovat. Jsem velmi ráda, že se to povedlo takhle brzy.“



Ve světě je tvorba přední české návrhářky nejčastěji vidět na soutěžích krásy. Na Miss Universe v Las Vegas její šaty předvedla Česká Miss Nikol Švantnerová a na Filipínách též Česká Miss 2016 Andrea Bezděková. Letos začala Tereza Sabáčková také intenzivně spolupracovat s Miss Face a její šaty momentálně cestují na soutěžích krásy ve Vietnamu: „Příští týden vycestují do Japonska a Kambodže. Musím říct, že svým šatům to cestování občas závidím.“



Jako spousta mladých dívek si i Tereza Sabáčková přála stát se návrhářkou. To si prý ale ještě nemyslela, že je to možné. Svým snům začala věřit až později. „Zřejmě když jsem začala důvěřovat sama sobě a svým pocitům. Když člověk následuje své sny a je ochotný pro ně také něco udělat, vesmír stojí při něm. Je také zásadní podpora rodičů, alespoň v začátcích,“ popisuje návrhářka, která pomáhá začínajícím tvůrcům.



V pracovní sféře se Tereze Sabáčkové sny plní, zbývají prý tedy sny osobní: „Mít kolem sebe hezké vztahy a spokojené blízké. Vztahy s lidmi byly pro mne vždy nejdůležitější.“ Protože v roce 2018 má velkou přehlídku v Praze, už teď ví, že v Budějovicích zvládne realizovat další nejdříve za rok. V sobotu 28. října od 19 hodin mají tedy zájemci nejlepší možnost se pokochat jejími šaty.

Na přehlídce Svou poslední knihu „Jak vzniká ne-moc aneb Pravdivost srdce“ představí spisovatel Michal Brozman. Uslyšíte zpěv Marka Ztraceného. Hudbu dívčího smyčcového elektrického tria Inflagranti. Uvidíte modely začínajících tvůrců ze Soutěže o nejzajímavější model roku. Svou volnočasovou kolekci představí i Gerry Webber. Vstupenky v předprodeji v restauraci Klika za 340 Kč nebo na místě za 390 Kč.