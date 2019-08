Obce a kraj nesouhlasí s postupem ministerstva dopravy ohledně zavádění mýta na silnicích první třídy. Problém se táhne již několik měsíců. Zastupitelský klub ODS chce proto nyní vyzvat hejtmanku a radního kraje pro dopravu ke sčítání dopravy na dotyčných silnicích a iniciovat usnesení ke schůzce s ministrem dopravy.

Mýto má být zavedené od prvního ledna příštího roku, z dvojice takřka totožných silnic se ale týká pouze jedné - I/20. Proto se minulý pátek setkali zástupci obcí, krajských politiků i ministerstva dopravy. Podle předsedy krajského klubu zastupitelů za ODS Martina Kuby ale setkání nesplnilo očekávání. „Na schůzku přijel pouze ředitel odboru, nikdo vyšší z ministerstva neměl zájem se sejít. Ten nám pak zjednodušeně sdělil, že je vše vyřešené a rozhodla už o tom vláda,“ vysvětlil v úterý Martin Kuba. Data o dopravě na daných úsecích přitom k dispozici nejsou, poslední záznamy pocházejí z celorepublikového sčítání v roce 2016.

Právě sčítání dopravy je jedna z věcí, kterou by na kraji chtěli prosadit. Stát s ním totiž prý počítá až klasicky po pěti letech, tedy v roce 2021. Podle Martina Kuby by tudíž nešlo prokázat, jak moc se vozidla z jedné silnice přesunula na silnici druhou. Zástupci obcí mají obavy, že k tomu dojde, ale ministerstvo dle nich není ochotné provést aktuální sčítání, díky němuž by se jejich obavy potvrdily, či vyvrátily. I v případě možného přesunu dopravy ale chybí kritéria, která by stanovila, jak velký přesun je již dostatečným důvodem k rozšíření, či zrušení mýta.

O nás bez nás

Obce přitom s problematikou bojují už zhruba od roku 2017. Tomáš Hajdušek, krajský zastupitel a bývalý starosta k silnici přiléhajících Katovic, připomněl dopis starostů obcí tehdejšímu ministru Danu Ťokovi. „Po zkušenostech, jak to řeší ministerstvo a vláda, to je v podstatě o nás bez nás,“ komentoval Hajdušek. Seznam zpoplatněných silnic dle něj vznikl v lednu 2017 bez toho, že by byl s obcemi a kraji diskutován.

Podle Tomáše Hajduška navíc chyběla i analýza dopadů, která by zhodnotila změny pro kvalitu života a bezpečnost občanů. „Občané dotčených obcí se de facto stali rukojmími tendru výběru mýtného,“ uvedl. Jejich představitelé proto požadují, aby byla zpoplatněna i silnice druhá, přes kterou by jinak vedla objízdná trasa.

Tomáš Hajdušek zmínil i pracovní skupinu, která vznikla ke zhodnocení dopadů, nicméně až když byla celá věc rozhodnuta. „Ředitel odboru pozemních komunikací minulý pátek říkal, že je ministerstvo ochotné uvažovat někdy v budoucnosti i o zpoplatnění druhé silnice. Pokud se prokáže, že k přesunu dopravy dochází,“ řekl Hajdušek. Obce proto nechápou, proč ministerstvo nevyjde vstříc jejich požadavkům a nerozšíří mýto ihned, když to prý jde v budoucnu.

Jednou z obcí, kterých se problematika týká, jsou i Střelské Hoštice. Jejich starosta Luboš Krupka upozornil především na bezpečnost občanů. „Silnice I/22 vede středem obce. Je tam obecní úřad, pošta, základní i mateřská škola. Občané i rodiče s dětmi musí silnici přecházet,“ uvedl starosta Krupka s tím, že už nyní je ve vytížených hodinách těžké přejít. Řidiči navíc někdy nedodržují předpisy a chodce ohrožují.

V případě zpoplatnění jen jedné ze silnic by se doprava v obci ještě posílila a situace by tak byla ještě horší. „Spoluobčané se mne ptají, jak budou děti chodit do školy. Už nyní vodí vychovatelky děti přes přechody,“ přiblížil Luboš Krupka, který se obává možných zranění, či dokonce i úmrtí na silnici.

Sčítat dopravu by měl kraj

Podle Martina Kuby je jediným řešením sčítání dopravy, které zadá kraj.„Naprosto nám chybí platné informace, poslední data máme z roku 2016. Od té doby je jasné, že se zvýšil pohyb kamionů i přepravy na všech silnicích,“ vysvětlit Martin Kuba. Sčítat by chtěl už během letošního podzimu a následně pro srovnání i na jaře, a to na obou silnicích. „Budeme okamžitě schopni měřit a monitorovat, jestli k přesunu došlo,“ komentoval Martin Kuba. Vládě a ministerstvu vytkl i absenci kritéria, které by mohlo vést k rozhodnutí o změně mýtného. „Možná až tam zajedou první dítě nebo někdo skončí pod koly, tak to budou řešit,“ pronesl nadsazeně.

Zastupitelé kraje chtějí nyní oslovit náměstka pro dopravu v kraji a jihočeskou hejtmanku, aby vypsali zakázku na sčítání dopravy na zmíněných silnicích. Zároveň chtějí i iniciovat usnesení zastupitelstva jihočeského kraje ke schůzce s ministrem dopravy. „Oznámíme mu, že tohle sčítání chceme dělat. A budeme chtít slyšet, jaká kritéria bude ministerstvo požadovat, aby došlo i ke zpoplatnění silnice I/22,“ vysvětlil Martin Kuba.