Českobudějovicko – Pro příjemnou adventní atmosféru neváhají ani malé vesnice investovat mnohdy nemalé peníze do vánoční výzdoby a osvětlení. Rozsvěcování vánočních stromů s krátkým kulturním programem zahájilo tento víkend advent ve většině obcí na Českobudějovicku.

Rozsvícení vánočního stromečku a adventní trhy na českobudějovickém náměstí. | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Úplně novými ozdobami se může pochlubit 23 metrů vysoký strom v Dobré Vodě u Českých Budějovic, který společně s nasvíceným kostelem večer září do daleka. Obec si ale na investici sehnala partnera. „Pořídili jsme kompletně nové LED osvětlení. Hvězdu na vrchol a dvě stě metrů řetězu v hodnotě 33 tisíc korun nám věnovala společnost E.ON, padesát tisíc ještě přidala obec," vypočítal náklady na nové osvětlení starosta Dobré Vody u Českých Budějovic Jiří Šabatka. Bílé a zlaté světelné řetězy doplňuje šest sad pohybujících se světel připomínajících rampouchy.



„Vnouček si všiml stromečku už od obchodu, tak jsme se sem šli ještě večer podívat. Je to moc hezké. Ta pohyblivá světýlka vypadají jako kdyby sněžilo," hodnotila po setmění novou atrakci Jaroslava Klimešová, která na Dobrou Vodu jezdí hlídat vnuka.



„Strom jsme zdobili pomocí dvou plošin. Osvětlení instalovali dobrovolní hasiči a elektrikáři z obce, jednu plošinu nám zdarma zapůjčil místní podnikatel, jednu jsme si pronajali," řekl Jiří Šabatka k vánoční výzdobě s tím, že ozdoby zase sundají po Třech králích. Náklady na provoz vánočních světel jsou díky použité LED technologii zanedbatelné, mají spotřebu jako sedm lamp veřejného osvětlení. Novou zářící dominantu mají také v Borovanech. Vánoční strom je instalován vedle zámku. „Je ozdobený ve zlaté barvě, která ladí s vánočním osvětlením na náměstí. Vše je v jednom duchu," uvedla k pojetí výzdoby Alena Seberová, vedoucí úseku kultury města Borovany.



V Týně nad Vltavou byly rozsvíceny tuto neděli tři vánoční stromy; na náměstí před kostelem, na Malé Straně a na Hlineckém sídlišti. Nasvíceny jsou také staré město, most a obchodní zóna Brašov. „Výzdobu máme optimálně nastavenou," řekl starosta Týna nad Vltavou Milan Šnorek a připojil, že letos nepořizovali nové ozdoby. „Instalování osvětlení vyjde zhruba na šedesát tisíc korun, stejnou částku pak dáme za demontáž," vyčíslil letošní náklady Šnorek.

V Budějovicích je vánoční výzdoba stejná

„Letos se pouze přikoupil řetěz pro spodní část vánočního stromu za jedenáct tisíc korun," uvedl Michal Bosák z oddělení vnějších vztahů magistrátu. Osvětlení vánočního stromu na náměstí Přemysla Otakara II. ale získaly Budějovice zdarma. Tvoří ho přibližně pět tisíc žárovek.



K nákladům na adventní výzdobu se v krajském městě musí připočíst také přeprava vánočního stromu ze Starých Hodějovic na náměstí před radnici, která vyšla na 27 tisíc korun. Samotný strom, třináctimetrovou cizokrajnou jedli, získalo město podle Bosáka darem.

Pět stromů



Celkem pět vánočních stromů mají v Chrášťanech a místních částech obce. „V každé vesnici ozdobíme na návsi jeden ze stromů, které tam máme," zmínil starosta Josef Vomáčka a dodal, že na kostele v Chrášťanech je ještě kometa. Starosta také připojil, že v roce 2010 se dokupovaly nové světelné řetězy pro Chrášťany v ceně asi deset tisíc korun.



Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu už mají za sebou v Žabovřeskách. Nechybělo zpívání a punč. LED osvětlení koupili vloni a stálo přes šest tisíc korun. Viselo celý rok. Už se ale musela za jedenáct set korun dokoupit náhrada za ukradené žárovky. Po této zkušenosti se chystají podle starosty Jana Tomáška světla raději přes rok sundávat.



Výzdobu obdobnou s posledními lety mají v Trhových Svinech. Na náměstí svítí jeden ze stromů, kašna a radnice, vylepšené jsou i ulice v centru města. Pořízení výzdoby stálo podle starosty Radislava Buška před lety řádově desetitisíce korun, teď se jen obnovuje. „Na správě městského majetku jsou šikovní pracovníci, hodně uděláme svépomocí," naznačil Bušek a dodal, že před Vánoci bude u stromu také vystoupení dětí a ochotníků.