Albrechtice nad Vltavou, Týn nad Vltavou - Myšlenkou vybudovat lávku či most, po kterém by se pěší a cyklisté měli možnost dostat přes Orlík, se začali zabývat v Albrechticích nad Vltavou i okolních městech a obcích. „Shodli jsme se, že by takový záměr byl ku prospěchu celému regionu," naznačuje starosta Albrechtic Miroslav Ušatý.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Ondřej Šmíd

Právě proto se v úterý sešli zástupci měst a obcí z obou břehů Vltavy, destinačních společností, Nadace Jihočeské cyklostezky a Povodí Vltavy. O záměru zatím diskutovali jen v teoretické rovině. Podpisem memoranda s příznačným názvem Propojme regiony ale chtějí odstartovat snahu překonat přirozenou vodní bariéru, která z lokalit v samém středu jižních Čech dělá okrajové oblasti.

„S vybudováním mostu by se mohl výrazně zvednout zájem turistů o celou oblast a tím pádem by se otevřely příležitosti pro drobné živnostníky," je přesvědčen Miroslav Ušatý.

Pro nápad vybudovat takové přemostění je i starosta Týna nad Vltavou Milan Šnorek. „Ta myšlenka by byla jistě přínosem zejména pro Albrechtice a Chrášťany, i pro nás má ale výrazný pozitivní efekt. Umožnila by například propojit Vltavskou cyklistickou stezku s okolím, turisté by po ní mohli pokračovat až na Orlík," uvádí pro představu Milan Šnorek.

Nová spojnice Přemostění pro pěší a cyklisty by mohlo propojit břehy ležící v katastru Albrechtic nad Vltavou a Chrášťan. Vltavu lze nyní suchou nohou překonat až v Týně nad Vltavou nebo u Podolska.

Zapomenuté pilíře chtějí po letech využít

Hustší síť cyklostezek, větší zájem turistů a příležitosti pro drobné živnostníky by mohl na oba břehy Vltavy na Vltavotýnsku a Písecku přinést záměr propojit regiony novým mostem.

Vyrůst by mohl na pilířích, které u Albrechtic nad Vltavou vznikly už za 2. světové války. „Dokonce už byla na břehu připravená i mostní konstrukce, ale pak byla použitá jinde. My bychom dnes rádi po 75 letech myšlenku oživili," vysvětluje zatím jen základní ideu starosta obce Miroslav Ušatý.

Inspirací se místním stala zmínka majitele pozemku, na kterém pilíř stojí, že by rád viděl jeho rozumné využití. Plány na případné přemostění Vltavy jsou ale zatím jen v zárodku. „Chceme si nechat zpracovat studii proveditelnosti, najít optimální možnosti, jde o vizi, pro niž jsme zatím nehledali legislativní, technické ani finanční řešení," vysvětluje starosta.

Využití vidí ale nejen v možnosti protnout oblast zajímavými cyklostezkami. „Mohly by navazovat na projekt zplavnění Vltavy. Turisté by tak mohli spojit vyjížďku na lodi s výlety. Vznikl by i prostor pro využití stále oblíbenějších elektrokol," vyjmenovává turistické atrakce, kterým by možnost dostat se z jednoho břehu řeky na druhý prospěla.

Podle vltavotýnského starosty Milana Šnorka by ale stavba zřejmě našla i jiné využití. „Přínosem by byl nejen pohyb turistů, most by usnadnil cestu mnoha lidí do zaměstnání, mohla by jej případně využívat i vozidla záchranného systému," míní.

Na kraji světaÚzemí podél řeky zůstává léta v ústraní, voda tu tvoří bariéru pro všechny cesty. Změnit to může nový most.