K obchodním parkům přibude v Českých Budějovicích další zóna. Měla by nabídnout prodejny několika známých značek

Hypermarkerket Albert a nový nákupní park v Českých Budějovicích už finišují s posledními úpravami. | Foto: Deník/Edwin Otta

V obchodní zóně kolem českobudějovické Strakonické ulice vzniká nový retailový park. Anglický výraz retail by se dal přeložit jako maloobchod, prodej v malém. V podstatě to znamená seskupení několika obchodů různých značek na jednom místě. Takové parky najdeme nejen v jihočeské metropoli - jeden z posledních byl otevřen při ulici Generála Píky, další třeba mezi Nemanicemi a Borkem. Nakupovat se podobným způsobem dá třeba i v Týně nad Vltavou nebo Písku či Táboře.

Na Strakonické v Českých Budějovicích vznikl nový nákupní park z větší části na někdejším velkém parkovišti u hypermarketu Albert. I přestavba samotného hypermarketu souvisí s novou podobou lokality. Naposledy měl starý Albert otevřeno letos před Velikonocemi. Pak začalo bourání, které znamenalo nejprve likvidaci restaurace v jižní části objektu, pak už bourací stroje odhalily železobetonovou kostru obchodu, který postupně získal novou podobu.

Dvě části

Nyní už je na samotném novém Albertu znovu pověšené velké logo firmy a velký stojan na okraji parkoviště při Strakonické ulici už se plní logy dalších firem, jejichž obchody by měli zákazníci najít v nákupní zóně. Ta bude rozdělena na dvě části a obchody by se měly otevírat postupně. Nejprve podle informací Deníku samotný Albert, pravděpodobně ještě v září.

Nový Albert má nabídnout široký výběr a pohodlný a příjemný nákup. „Nebude chybět kompletně nové vybavení, včetně chladícího nábytku, který bude osazen teplotními čidly, či LED osvětlení,“ uvedl Jiří Mareček, ředitel komunikace obchodů Albert.

Kromě loga společnosti Albert se na velkém stojanu zatím nacházejí loga firem DM, Gate, Action nebo Superzoo.

Pátá ve městě

Společnost Superzoo otevře v nákupním parku už pátou prodejnu ve městě. Deníku to potvrdil mediální zástupce Superzoo Jakub Koutek. „Bude to stejně jako v podobně velkých jiných krajských městech Liberci nebo Plzni. Termín otevření ještě není stanoven,“ doplnil Jakub Koutek s tím, že by to mělo být nyní na podzim.