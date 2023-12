Zcela zaplněná parkoviště u obchodních domů nebo vánoční tržiště. To je také obrázek spojený s blížím se vyvrcholením adventu.

Parkoviště u obchodů se o víkendu zaplnila. Globus České Budějovice. | Foto: Deník/Edwin Otta

Už nezbývá ani týden do Štědrého dne a v sobotu a v neděli to bylo v obchodech hodně znát. Hlavně tam, kde se nakupují potraviny. Zatímco třeba v sobotu dopoledne byl ještě poměrně klid, v sobotu odpoledne už parkoviště mnoha obchodů praskala ve švech.

Spousta zákazníků zamířila do budějovického supermarketu Terno. „Jezdíme sem jednou, dvakrát za týden pravidelně na větší nákup. Líbí se nám, že tady najdeme regionální potraviny a zaručenou kvalitu,“ řekla před supermarketem Anna Novotná z Budějovic a připojila, že na pečení už nic nepotřebuje, protože cukroví už má buď hotové, nebo ji čeká jen zdobení a na to už má vše přichystané. Kromě jiného ji ale čekal nákup kolekce na stromeček. „Pro vnoučata musí na stromečku něco viset. To jinak nejde,“ zdůraznila s úsměvem Anna Novotná.

Parkoviště v sobotním odpoledni tradičně nestačilo všem zákazníkům u budějovického hypermarketu Globus. Fronta parkujících vozidel se utvořila i na příjezdové komunikaci. „Jezdíme sem kvůli výběru,“ komentoval návštěvu hypermarketu Michal Svoboda z Budějovic a doplnil, že budou s manželkou na svátky na chalupě, kam za nimi přijede rodina, a tak vyrazili na první nákup. „Pití nebo trvanlivé věci nakoupíme už teď a odvezeme si to předem. Koncem týdne nás pak čeká druhý nákup, maso a podobně,“ připojil Michal Svoboda.

Parkoviště u obchodů se o víkendu zaplnila. Terno České Budějovice.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Někteří zákazníci se ale nákupnímu návalu o víkendu raději vyhnuli. „Nemám na to nervy, ty fronty, to je ztráta času. Nakoupím v klidu v týdnu, jsem v důchodu a mám na to času dost. A taky půjdu jen do obchodu, co máme u domu. Stačí mi celý rok, tak proč bych teď jela někam jinam,“ konstatovala Marie Růžičková z budějovického Pražského předměstí.