Liduprázdný park v ulici Na Sadech nebo skoro bez života Lannova třída v Českých Budějovicích. Tak vypadala v pátek 23. října 2020 dopoledne kolem 9. hodiny situace v jihočeské metropoli.

Nová opatření zavřela i obchody. Pohled do vylidněné Lannovy třídy, kde jindy panuje čilý ruch. | Video: Deník/ Edwin Otta

Jakmile ráno zmizeli z ulic lidé mířící do práce, vrátily se České Budějovice do stavu před půlrokem, kdy vláda kvůli nebezpečí nákazy koronavirem vyhlásila tvrdá mimořádná opatření. Kromě obchodů s potravinami, drogistickým zbožím a několika dalšími výjimkami by měla mít zavřeno většina obchodů. Omezení se týká i služeb, třeba cvičebních center nebo kadeřnictví. A navíc je zakázán i volný pohyb osob, vyjma cest do zaměstnání, k lékaři, na nákup a několika málo dalších důležitých cest. Zavřené jsou i školy mimo mateřských. Omezen je i provoz veřejné dopravy - MHD v Českých Budějovicích už přešla a linkové autobusy objednávané krajem přejdou v jižních Čechách od 26. října na prázdninový jízdní řád.