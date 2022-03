Podle Adama Kolouška z tiskového oddělení Ředitelství silnic a dálnic ČR má nová komunikace měřit 9,5 kilometru. „Nejvyšší je poloha mimoúrovňové křižovatky Klauda,“ říká k místu, kde se nová silnice napojí na nynější komunikaci, Adam Koloušek. Bude to zhruba 560 m. n. m., nejníže bude přemostění Miletínského potoka, přibližně o sto výškových metrů níž.

Se zahájením prací se počítá v září, předpokládaná cena je 1,3 miliardy korun. „Zhotovitel stavby ale ještě vybrán nebyl,“ upozorňuje Adam Koloušek. Samotná stavba by pak měla být uvedena do zkušebního provozu v roce 2024.

Hejtman Kuba: Uvolňování bytů českých nájemníků kvůli uprchlíkům je nesmysl

Projektovat se začalo v roce 2013

Úsilí o stavbu obchvatu je v Lišově podle starosty Jiřího Švece dlouhodobé. „Za 12 let na radnici jsem nezažil, že by ve městě probíhala nějaká polemika o potřebnosti nebo trase plánovaného obchvatu. Přitom jako krajský radní pro dopravu jsem se mnohokrát setkal s tím, že se někde roky pracovalo na obchvatu, ale změnila se politická reprezentace v čele obce a několik let práce vzalo za své. Vše se hodilo do koše a začalo se pracovat na jiné variantě. V Lišově je od začátku na obchvatu shoda a možná proto jsme již téměř před cílem,“ říká Jiří Švec. Projektovat se začalo v roce 2013. Vždy se počítalo s tím, že komunikace povede na jih od Lišova a na sever od Štěpánovic.

„Nikdy jsem nezaznamenal, ani od našich podnikatelů, ke kterým jezdí hodně zákazníků, že by byli proti obchvatu. Pro komfort lidí a bezpečnost je dobře, že se stavbu podařilo připravit. Doba její přípravy, tedy od začátku projektování před asi devíti lety, je pod průměrem dopravních staveb v České republice,“ dodává lišovský starosta.

Nová vrata plavební komory v Hněvkovicích váží sedmdesát tun

Čtyři sta vlastníků

„Chtěl bych v této souvislosti poděkovat ředitelce českobudějovické správy ŘSD, paní Vladimíře Hruškové, velice nám pomohla a pro přípravu stavby obchvatu udělala hodně. Například při výkupech pozemků bylo nutno jednat s téměř 400 vlastníky, a věřte, že to nebylo vždy jednoduché“ zdůraznil Jiří Švec. V posledních deseti letech se město snažilo zlepšit bezpečnost svých obyvatel stavbou bezpečných přechodů pro chodce, kterých bylo na hlavní silnici ve městě vybudováno hned šest. Mají zkrácenou trasu pro přecházení a speciální osvětlení a označení.

V obou směrech byly nainstalovány i radarové měřiče. Kromě toho je celá hlavní ulice, respektive státní silnice I. třídy, osvětlena moderními a výkonnými LED svítidly, která také významně přispívají ke zvýšení bezpečnosti chodců i řidičů v nočních hodinách. Podle starosty Švece ale pouze obchvat města zásadně zlepší současnou situaci.