Staví se na hranici Českých Budějovic a Srubce, investorem je Jihočeský kraj. Komunikace, na které se pracuje nyní, má spojit budoucí dálnici a Ledenickou ulici. Podle jihočeského hejtmana Martina Kuby má být hotova v listopadu. V příštích letech se přidá i silnice, která odvede dopravu z centra Srubce. Dálnice u Budějovic má začít sloužit v prosinci.

Akce na hranici Srubce a Českých Budějovic je rozdělena do šesti etap. V první etapě se nepočítá s dopravními omezeními, vzniká jen provizorní komunikace. Ve 2. etapě od 27. května do 10. června 2024 má být uzavřen nyní fungující nadjezd nad dálnicí u Ledenické, na kterém budou prováděny stavební práce. V dalších etapách dojde k různým dopravním omezením včetně úplné uzavírky křižovatky ulic Do Mladého, Ledenická a K Rybníku, ale v místě bude fungovat provizorní komunikace. Od poloviny září do 11. listopadu 2024 se chystá oprava povrchu v Ledenické ulici s provozem na semafory. V poslední etapě bez vlivu na dopravu má být odstraněna provizorní komunikace.

Začala stavba první části obchvatu Srubce, spojí D3 a Ledenickou

Martin Kuba vysvětlil, proč se teď postaví jen první část obchvatu Srubce. „Kdyby se nepostavila, museli by řidiči na D3 jezdit ze Srubce až přes zanádražní komunikaci,“ naznačil Martin Kuba, že nová spojnice ušetří čas i benzin. Obchvat Srubce je zatím ve fázi stavebního řízení kvůli vzneseným námitkám.

Nová silnice od Ledenické k D3 by měla stát necelých 103 milionů korun a zhotovitelem bude společnost STRABAG, silnice a. s. Dokončení stavby se předpokládá do 11. listopadu 2024.