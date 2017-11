Obchvat Veselí nad Lužnicí zůstane bezplatný

Veselí nad Lužnicí - Nová vyhláška o zpoplatnění dálnic v roce 2018 je přívětivá pro Veselí nad Lužnicí. Od zpoplatnění i pro příští rok osvobodila starý obchvat Veselí i krátký dálniční úsek do Bošilce.

V říjnu zprovoznili dalších 5 km dálnice D3. Nový úsek vede mezi Veselím nad Lužnicí a Bošilcem.Foto: Deník/Radka Doležalová

Ministr dopravy Dan Ťok podepsal vyhlášku, která od 1. ledna 2018 osvobodí dalších celkem 41 kilometrů. Jsou to úseky, které tvoří obchvaty měst, nebo přes které vedou silnice prvních tříd. Vyhláška také určuje podobu nových dálničních kupónů, které se začnou prodávat od prosince.



„Dálniční známku nebudou řidiči od ledna potřebovat například na dálnici D3 kolem Veselí nad Lužnicí," potvrdil ministr Ťok. Stejné úlevy budou řidiči využívat na D6 mezi Chebem a Karlovými Vary, na D55 kolem Otrokovic, D52 u Pohořelic nebo část D46 u Hněvotína.

Pro Veselí je toto rozhodnutí dobrou zprávou. "Pro nás je významné, že obchvat zůstane nezpoplatněn i v příštím roce, neboť řidiči jedoucí do Budějovic, kteří nechtějí jet po dálnici, nebudou muset přes město, ale pojedou po obchvatu," zdůvodnil starosta města Ladislav Sýkora. V opačném případě by jim totiž tito "místní" řidiči jezdili přes město a snižovali bezpečnost. Silnice totiž vede celým centrem, a to i kolem základní školy. Taková situace nastane až po celém dokončení a zpoplatnění jihočeské dálnice v celé její délce. Starosta však předpokládá, že přes město pojedou opět jen místní řidiči, ostatní s platnou známkou z dálnice sjíždět nebudou a po dálnici pojedou až do Budějovic. Vedení města se bude snažit, aby obchvat zůstal zdarma i v příštích letech.

Prodej ročních dálničních kupónů pro rok 2018 pro auta do 3,5 tuny začne nejpozději k 1. prosinci. Kupony platné pro jeden měsíc nebo deset dnů se začnou prodávat od nového roku. Ceny zůstávají stejné jako letos. Roční vyjde na 1 500 korun, měsíční kupon na 440 a desetidenní na 310 korun.

„Doporučujeme motoristům, aby ve vlastním zájmu neodkládali nákup ročních kupónů na konec ledna, ale koupili si je co nejdříve. Vyhnou se tak případnému riziku, že při hromadných nákupech na poslední chvíli budou na některých prodejních místech přechodně vyprodané," doporučuje Dan Ťok. Nové dálniční kupóny budou proti padělání opět opatřeny bezpečnostními prvky.

Přehled dálničních úseků bez poplatku od příštího roku

D3 Veselí nad Lužnicí sever – Bošilec (104. - 109. km)

D6 Karlovy Vary – Cheb (131. - 162. km)

D46 Hněvotín – Olomouc, Slavonín (37. - 39. km)

D52 Pohořelice (23. - 26. km)

D55 Otrokovice (30. - 32. km)