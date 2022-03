Následně obdržel od kurýrní služby balík s obrazem. Zaplatil v hotovosti za dobírku více než 10 000 korun. "K jeho překvapení mu však nebyl dodán obraz, který si vybral. Pachatel mu zaslal sice obraz ženy, ale rozhodně se nejednalo o dílo Emila Filly. Prodávající přestal okamžitě s kupujícím komunikovat. Ten tak přišel o více než 15 000 korun," doplnila Štěpánka Schwarzová. Policisté se případem zabývají a po pachateli trestného činu podvodu intenzivně pátrají.

Jel bez řidičáku

Jízdu bez řidičského průkazu v polovině února letošního roku zřejmě uskutečnil 36letý muž s užitkovým vozidlem tovární značky Volkswagen Transporter. "V odpoledních hodinách jel po silnici III. třídy od Hluboké nad Vltavou na České Budějovice, kdy ho v Hrdějovicích zastavila hlídka českobudějovických dopravních policistů. Při kontrole policisté zjistili, že má uvedený muž vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel do konce července letošního roku," uvedl k případu jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura. Muži, který neměl za volant vůbec usednout, zakázali další jízdu a ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Na konci minulého týdne se zmíněný muž dostavil na oddělení v Plavské ulici, kde si z rukou strážců pořádku převzal sdělení podezření. Případ je vyšetřován formou zkráceného přípravného řízení, kdy lze předpokládat, že během dvou týdnů stane „neřidič“ před soudcem okresního soudu.

Pod vlivem drog

Policisté řeší i jiný případ, kdy řidič neměl za volantem co dělat. Policisté z obvodního oddělení Čtyři Dvory řeší ve zkráceném přípravném řízení případ ohrožení pod vlivem návykové látky. Tento skutek má na svědomí muž (33 let) z Českobudějovicka, který dne 25. ledna řídil osobní automobil značky Audi po Českých Budějovicích.

Okolo 14:30 hodiny jej zastavili policisté v ulici Loucká, kde ho zkontrolovali a následně podrobili testu přístrojem DrugWipe 5S, který ukázal, že je řidič pod vlivem hned několika návykových látek - amfetamin, metamfetamin, kokain a THC. Policisté muže přepravili do zdravotnického zařízení, kde se podrobil lékařskému vyšetření a následnému odběru biologického materiálu. Muž by měl do dvou týdnů skončit před soudem.

Přes zákaz

Podle Štěpánky Schwarzové se policisté zabývají i dalším případem hříšníka v autě. V sobotu 26. února okolo druhé hodiny odpoledne řídil muž (36 let) z Českobudějovicka osobní automobil značky VW po ulici E. Rošického a mířil do ulice Větrná. Zde byl před jedním domem zastaven a kontrolován policisty z oddělení hlídkové služby. "Policisté zjistili, že byl tomuto řidiči dne 22. února 2022 vysloven magistrátem města České Budějovice zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu jednoho roku. Muž se tak dopustil trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání," uvedla k případu Štěpánka Schwarzová. Případem se nyní zabývají policisté z obvodního oddělení Čtyři Dvory. Protože věc řeší ve zkráceném přípravném řízení, měl by řidič do dvou týdnů stanout před soudem.

Hledají svědky

Českobudějovičtí dopravní policisté žádají případné svědky níže uvedených nehod, aby nás kontaktovali na Územním odboru České Budějovice, Dopravní inspektorát, Skupina dopravních nehod, Plavská 2, České Budějovice, telefon 974 226 588 nebo případně na lince tísňového volání 158.

Míru zavinění dopravní nehody, při které řidič šedého Fordu Focus srazil v křižovatce chodce a k níž došlo v 15.26 v pondělí 21. února, se snaží zjistit českobudějovičtí dopravní policisté. Nehoda se stala na křižovatce ulic Dobrovodská a Ledenická, přičemž řidič Focusu na přechodu pro chodce srazil muže přecházejícího po Ledenické. "Sraženého chodce převezli na ošetření do zdravotnického zařízení," doplnil jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura. Pro přesné stanovení míry zavinění, žádá prap. Bc. Tomáš Fišer veřejnost o spolupráci.

Dne 10. února 2022 v 15:15 hod., na silnici II/138 mezi obcemi Temelín a Albrechtice nad Vltavou, jel dosud neznámý řidič blíže neustanoveného motorového vozidla, kdy se střetl s protijedoucím užitkovým vozidlem tovární značky Mercedes Benz Sprinter, bílé barvy a poté z místa ujel. Případ vyšetřuje nprap. Bc. Jan Ďuříšek.

Dne 18. února 2022 v 19:35 hod., v Českých Budějovicích, na křižovatce ulic Ledenická a U Rybníka se střetla dvě osobní vozidla a to Volvo XC90 a Škoda Superb. Pro přesné stanovaní míry zavinění vás žádá prap. Bc. Václav Srnec o případné svědectví.

Dne 19. února 2022 v době od 08:10 hod. do 10:00 hod., v Českých Budějovicích, ulice Husova, na parkovišti před Veterinární klinikou Vltava, dosud neznámý řidič s blíže neustanoveným motorovým vozidlem, poškodil zaparkované osobní vozidlo tovární značky Volvo V90, černé barvy a poté z místa ujel. Případ vyšetřuje prap. Bc. Jiří Michal.