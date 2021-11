Na pultech, kde dříve bývaly rozložené libové šunky a jiné lákavé uzeniny v sousedství salátů či porcí masa připravených pro vaření nedělního oběda, je dnes prázdno.

Po kožešníkovi prodejna lahůdek

Majitelem domu je už tři desítky let Jan Syllaba, kterému byl objekt navrácen v restituci. "Dům byl dědečka. Koupil jej za první republiky. V přízemí měl kožešnictví, nahoře bydlel," říká k historii objektu Jan Syllaba a dodává, že později byla nemovitost znárodněna. Přibližně od konce 70. let 20. století zde měl prodejnu uzenin podnik Pramen. Přízemí kvůli tomu bylo upraveno. V roce 1991, kdy se dům vracel v restituci potomkům někdejšího majitele, zde stále prodejna fungovala. "Jako vedoucí zde pracoval pan Antl. Jak to bylo možné, uzavřeli jsme spolu nájemní smlouvu," říká Jan Syllaba o ujednání, které platilo dlouhých třicet let, až do letoška. "Vycházeli jsme si vzájemně vstříc," ocenil spolupráci s podnikatelem majitel domu.

O dodávky se dlouhé roky starala firma Novákovo budějcké uzeniny. Podle Libora Nováka, majitele firmy, prodejna kousek od náměstí Přemysla Otakara II. vždy platila za prodejnu výběrových uzenin a lahůdek. "Dodávali jsme tam uzené maso z komína, domácí jaterničky a jelítka, naší značkovou šunku nebo párek značky Pan Párek," vypočítává Libor Novák část sortimentu.

Hledání

Jenže dlouholetý nájemce zemřel, a i když jeho potomci původně uvažovali o převzetí nájmu, nakonec se tohoto plánu vzdali.

Shodou okolností je zavřeno od září, protože se prostor upravoval. Nyní se hledá nové využití. "Mám představu, že by zde zůstal gastronomický provoz, nějaké originální potravinářské zboží. Zatím je to ale otevřené," říká Jan Syllaba.