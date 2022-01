Upozornil, že internetem koluje zpráva, kde se někdo vydává za herce Ivana Trojana a nepříliš dobrou češtinou žádá finance na natáčení Anděla Páně 3. „Je to fake!!! Neskočte na to a žádné peníze nikomu neposílejte!!!“ varuje Strach a dodává, že případný třetí díl by byl celý zafinancován z filantropického zdroje.