Hlavní roli na dvě dopoledne v týdnu opět převzaly na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích narcisy a macešky nebo třeba sazenice kedluben či rajčat. K potěše početných pravidelných zákazníků, ale i prodejců, se ve čtvrtek 15. dubna 2021 vrátil na Piaristické náměstí oblíbený trh. Kvůli koronaviru se nemohl konat několik měsíců.

Nabídce vévodily tentokrát především květiny a sazenice. Například Martina Žilková si koupila pět narcisek. „Dneska už mám sazenice, ještě med,“ naznačila Martina Žilková, co vše se dá na trhu pořídit a zdůraznila, že sem chodí stále a na obnovení se těšila. Sazenice nabízel mezi jinými také Radomír Dobeš z Holašovic. Obnovení trhu přišlo podle něj právě vhod. „Rajčata začínají,“ jmenoval oblíbený artikl a doplnil, že to i vloni „akorát vyšlo“ aby se před hlavní sezonou začalo prodávat. "Přes léto se prodávalo normálně," ohlédl se ještě za uplynulým rokem. Na pultu měl ve čtvrtek třeba i sazenice kedluben či medvědí česnek. "Je to jarní kytka, jako třeba tulipán," vysvětloval pěstitel v chladném ránu jedné ze zájemkyň, co lze od posledně jmenované rostliny čekat.

Vzápětí Radomír Dobeš upozornil, že v únoru jde medvědí česnek ze země a v květnu zežloutne a má v podstatě "po sezoně".

Mnozí prodejci či zákazníci se navzájem znají dlouhá léta a setkání na trhu jim chybělo. „Už mi to doma bylo dlouhé. Nebyl jsem tu od Vánoc,“ zmínil jeden z prodávajících s tím, že na trhu začínal, když mu bylo padesát před třiceti lety. Do centra Budějovic, ke zdem starobylého původně dominikánského a později piaristického kláštera, ale zamířila i nastupující generace milovníků zahrad. „Už jsme se těšili, až to začne,“ zdůraznila Rosalie Klosseová v doprovodu Daniela Čížka. Přijeli na kole z jižní části města. "Mám zahradu, nakupuji někdy zeleninu, někdy byliny," zmínil Daniel Čížek a připojil, že letos myslel, že bude i prodávat. Ale kvůli opatřením proti koronaviru od toho upustil. "Musel bych to vědět dopředu," upozornil mladý muž s tím, že sazenice na prodej je nutné připravit s velkým předstihem a letos bylo nejisté, jak se situace vyvine.

Rosalie Klosseová zase chtěla prodávat kraslice, protože se ale trh nekonal, rozprodala je jen známým. A co sami kromě sazenic nakupují? "Občas jídlo," řekla Rosalie Klosseová. V košíku skončí třeba dýně. "Děláme moc rádi polévku z dýně," doplnila Rosalie Klosseová.

Na Piaristickém náměstí se trh obvykle koná pravidelně vždy ve čtvrtek a v sobotu a podle náměstka primátora Ivo Moravce by měly tyto termíny nyní platit. Prodávat je možné třeba i vejce a pekařské nebo cukrářské výrobky. V jihočeské metropoli se má obnovit 18. dubna i nedělní trh v bývalých Žižkových kasárnách konaný jednou za dva týdny, který podporuje grant města.

Pravidelné trhy se v okolí Českých Budějovic pořádají třeba v Boršově nad Vltavou. Nejbližší akce se chystá 15. května. "Měli jsme mít trh 10. dubna, to bohužel nešlo," řekla místostarostka Romana Rýcová a dodala, že v obci se trh koná jednou za měsíc. Nabízí se nejen zemědělská produkce - květiny, sazenice či jiné výpěstky, ale také pečivo, masné výrobky a dokonce třeba i řemeslně vyráběné šperky. "Uvidíme, jaká budou opatření, co nám dovolí," upozorňuje Romana Rýcová na to, že zřejmě budou platit nějaká omezení a nepočítá se s kulturním programem, ale trh má být jistě.

Podobně se připravují na obnovení trhů v Týně nad Vltavou. Podle zastupitele Davida Slepičky bude určitě 24. dubna. "Trh se koná vždy poslední sobotu v měsíci od osmi do třinácti hodin," uvedl David Slepička a připojil, že kvůli aktuálním opatřením proti koronaviru se nepočítá s kulturním programem.