Prvním úsekem dlouhým 1293 metrů od úpravny Plav ke skalní štole ve Straňanech zahájil Jihočeský vodárenský svaz obnovu téměř sedmikilometrového řadu surové vody, přitékající na úpravnu z přehrady Římov.

Jihočeská úpravna vody Plav patří v Česku mezi největší. | Foto: Zdroj: JVS

Nové ocelové potrubí o průměru 1200 mm povede vedle současného řadu DN 1400, který je v provozu už 41 let od února 1982, kdy byla úpravna vody uvedena do provozu. Součástí projektu je i 82 metrů dlouhá shybka DN 1000 pod řekou Malší budovaná protlakem, tři železobetonové šachty a další objekty. Práce, které skončí v srpnu 2024, vyjdou na 194 milionů korun, z nichž 113 milionů se proinvestuje letos. Významnou část - 135 milionů korun - pokryje dotace ministerstva zemědělství. Z ní se letos vyčerpá 54 milionů korun.

Nové ocelové potrubí o průměru 1200 mm povede vedle původního řadu, který je v provozu už 41 let od února 1982, kdy byla úpravna vody uvedena do provozu.Zdroj: Zdroj: JVS

„Potrubí je po desítkách let provozu na hranici technické životnosti. Náš projekt patří mezi opatření, která mají zmírnit negativní dopady sucha a hrozící nedostatek pitné vody. Proto také získal podporu ministerstva zemědělství. Pro jižní Čechy, kde zásobujeme přes 400 tisíc obyvatel, to je prioritní stavba, posilující bezpečnost dodávek pitné vody,“ říká Antonín Princ, předseda představenstva a ředitel Jihočeského vodárenského svazu (JVS). Sdružení měst a obcí vodárenskou soustavu vlastní, provozuje a stará se o její údržbu a rozvoj. Celá výměna tohoto řadu surové vody z přehrady na řece Malši do úpravny vyjde na zhruba 950 milionů korun.

Podle Antonína Prince by bez státní finanční pomoci vlastníci páteřní infrastruktury nebyli schopni nákladnou obnovu dožívajících dálkových vodárenských řadů zvládnout, aniž by se to významně nepromítlo do cen vody. „Je to podobné jako u dálnic nebo železničních koridorů. Ani jejich obnova a výstavba se bez veřejné podpory neobejde,“ uvedl ředitel.

Další úsek dlouhý 1620 metrů navazuje v katastru Doudleb. Potrubí DN 1200 mm tu povede v nové trase už mimo zastavěné území obce. Loni v listopadu se začala stavět vzdušníková šachta a kácet dřeviny, letos se proinvestují 2,2 miliony korun. Rozpočet této části je zhruba 325 milionů korun.

Závěrečný úsek od přehrady do Doudleb měří 3,7 kilometru a vyjde na 460 milionů korun. S jeho stavbou se počítá v roce 2025. I zde trasa povede souběžně s tou současnou. U Římova se napojí pod mostem přes řeku Malši na úsek z přehrady, který byl nově postaven po povodních v roce 2002.

Na prvním úseku přes katastr obce Plav zatím probíhají zemní práce.Zdroj: Zdroj: JVS

Jihočeský vodárenský svaz byl jako zájmové sdružení založen v květnu 1993 a dnes vlastní a provozuje jednu z nejrozsáhlejších vodárenských soustav v Česku. Ta měří 556 kilometrů a na rozloze 6300 km2 pitnou vodou zásobuje 173 měst a obcí.