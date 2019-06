Obnovení osobní dopravy po více než pěti letech na trati do Týna nad Vltavou je zásluhou nadšenců z Klubu přátel Transverzálky (KPT), kteří kvůli tomu založili vlastního dopravce KPT Rail, neboť se to jevilo jako nejlevnější řešení.

Vlaky na jihočeské lokálce budou jezdit každou sobotu do 31. srpna ve dvou párech denně z Týna nad Vltavou do Číčenic a večer se vrátí zpět. Z Číčenic ale zajedou také do Netolic, Hluboké nad Vltavou a Protivína.

Původně měl na trati jezdit motorák zapůjčený společností KDS Kladno, s níž se ale KPT Rail nakonec nedohodl. „Z důvodu neadekvátních požadavků ze strany KDS Kladno jsme byli nuceni od smlouvy odstoupit,“ uvedl zástupce KPT Rail Jaroslav Kugler s tím, že vůz na „Tejnku“ dodá Kolej-klub z Turnova.

Sobota 22. června bude rozhodně zajímavá a nabitá, neboť kromě jízdy historického vlaku do Netolic mohou příznivci železnice absolvovat prohlídku historických vozidel nebo si zasoutěžit v jízdě na drezínách, tedy disciplíně určené nejen pro dospělé, ale i děti. Ty si rovněž užijí pro ně připravené atrakce. Svou činnost bude na miniDni železnice prezentovat týnská městská policie a v nádražní budově se objeví staré i nové fotografie. V doprovodném programu nebude chybět ani možnost vyjet si lodí po Vltavě.