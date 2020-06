Členové Hnutí občané pro Budějovice (HOPB) přišli s návrhem na zklidnění dopravy. Rádi by z náměstí Přemysla Otakara II. vytvořili klidné místo pro setkávání, kulturu a pro život. Na sociální síti poznamenávají, že musí vyvažovat zájmy obyvatel a návštěvníků centra.

PRO PĚŠÍ A CYKLISTY

„Dopravní model by proto měl zajistit maximální pohodlí rezidentům a zásobování pro místní podnikatele. S možnostmi parkování by se také každý měl dostat na úřad. Omezit se ale musí tranzit, který z krásného historického centra, které může být ozdobou a vizitkou města, dělá nedůstojný autodrom,“ prezentují svůj záměr členové HOPB.

Náměstek primátora Ivo Moravec (HOPB) vnímá budějovické náměstí jako nejcennější a nejvýznamnější veřejný prostor, který zde máme. „Nic lepšího už mít nebudeme. Aby to byl prostor pro opravdové setkávání, musíme náměstí zklidnit. Zamezit průjezdům aut a omezit vjezd na nezbytné minimum. Dát více prostoru pěším i cyklistům,“ zdůvodňuje záměr s tím, že změna vdechne náměstí život a to se stane opravdovým místem třeba pro klidné posezení na venkovních zahrádkách kaváren a restaurací. „Bude i místem pro pouhé procházení se, pro mnohé kulturní akce i pro odpočinek. Na úkor dopravy získáme nový prostor pro zeleň a lavičky. Přeji si, abychom se naším náměstím mohli ještě více chlubit. Aby se stalo opravdovou vizitkou města,“ zamýšlí se Ivo Moravec.

ŽÁDNÝ KRUHOVÝ OBJEZD

Náměstek primátora Tomáš Bouzek (TOP 09) je také pro omezení dopravy na náměstí tak, aby z něho nebyl kruhový objezd. „Historické centrum je pro lidi, ne pro auta. Minimálně dvě strany náměstí by měly být vyhrazeny pro chodce a cyklisty s tím, že bude zajištěno pouze zásobování, přístup pro rezidenty a záchranáře,“ upřesnil, jak by náměstí rád v budoucnu viděl. „V tomto směru přesvědčuji od začátku kolegy, že přijaté kroky by neměly být polovičaté, i když musí být provedeny promyšleně a se znalostí všech souvislostí takového omezení dopravy ve středu města,“ míní.

Předseda dopravní komise rady města Jan Mádl, který je členem hnutí Čisté Budějovice (ČiB), souhlasí se zamezením průjezdu aut na náměstí. „Jsem stoprocentně pro zamezení průjezdu aut přes centrum. Rád bych snížil i počet parkovacích míst na náměstí alespoň na polovinu,“ říká.

OTÁZKA PRIORIT

Opoziční zastupitel Petr Braný (KSČM) uvádí, že řešení dopravy na náměstí je až na posledním místě. „Katastrofální situace je na všech příjezdech do města, včetně bezpečného pohybu cyklistů. Nejdříve je nutné více využívat jednosměrného pohybu motorových vozidel, a až poté uvažovat o změnách na náměstí,“ domnívá se.

Vedoucí střediska ÚAMK Roman Tlapák, který s klienty autoškoly centrem města projíždí, nemá vyhraněný názor. „Znám lidi, kteří jezdí zkratkou přes náměstí, protože potom vyjedou u KOH-I-NOORu. Motorismus historickému centru ale moc nepřidá. Možná by mělo být z nějaké strany omezené, ale zase ne až příliš,“ komentuje plány města. Se studenty na náměstí jezdí, aby si projeli přilehlé uličky. „Proto by mě᠆li nechat nějakou část otevřenou. Je to i o penězích, na náměstí jsou automaty. Spíš si myslím, že by město mělo zlevnit sazby v parkovacích domech, aby tam lidé jezdili. Dobře je udělané záchytné parkoviště v Jírovcově ulici, to je za přijatelný peníz. Odsud jede autobus do města,“ reaguje Roman Tlapák.

Anketa: Má se doprava na náměstí omezit?



Eva Poláková, Rudolfov

Za mě je plus omezit projíždění i parkování na náměstí. Denně tam prochází spousta lidí. Auta je zbytečně brzdí a lidé se za nimi pořád musí ohlížet. Sama sice jezdím autem, ale omezení bych nebrala nijak zvlášť negativně. Do centra jezdit nepotřebuji, v okolí se většinou zaparkovat dá. Sice za peníze, ale člověk si aspoň rozmyslí, kolik stojí jeho pohodlnost. Co se týká parkování, i to by se mohlo omezit. Z náměstí by se pak stal hezký veřejný prostor pro setkávání lidí a různé události. Z hlediska estetiky to místo jistě oživí. Ráda se na náměstí podívám bez aut.



Nikola Kojanová, České Budějovice

Dopravu na náměstí bych určitě regulovala o svátcích nebo trzích. Je o hodně lepší, když tam v takové dny nejezdí auta vůbec. Lidi projíždění využívají, když je zácpa, objíždí to kolem Černé věže, pak vyjedou u soudu. To sice není ideální, ale občas se člověk prostě potřebuje dostat do centra autem. Je to diskutabilní. Omezila bych spíš parkování, stačilo by na půlce náměstí. Zakázala bych rezidenční místa, která tam jsou. Je stupidní, že tam někteří můžou stát pořád.