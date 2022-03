"Lyžuje se nádherně, je tmavě modrá obloha bez jediného mráčku, minimum lidí a povrch na sjezdovkách je krásně připravený, pořád je to dobré. Je to moc hezké svezení," pochvalovali si manželé Iveta a Dan Vítovcovi, kteří na Lipno přijeli na víkend z Prahy. "Ještě uvidíme, jestli vyrazíme i zítra, ale každopádně je to nádhera, jezdíme na všech otevřených sjezdovkách."