Do základní školy v Doudlebech se po covidovém volnu vrátili všichni žáci. Škola totiž funguje jako malotřídka.

Do ZŠ v Boršově nad Vltavou se zatím vrátily čtyři třidy 1. a 2. ročníků. Ostatní žáci se ještě učí distančně on-line pomocí aplikací zoom, skype nebo whatsapp. | Foto: Archiv ZŠ Boršov nad Vltavou

"Nečekali jsme, že se do školy vrátime tak brzy. I když to bude celý den s rouškami náročné, jsme rádi. Přecejen to na dálku není úplně ono. Je pravda, že online výuka byla pro všechny lekce počítačové gramotnosti. Teď jsme rádi, že už jsme zase zpátky. Původně jsme si mysleli, že budeme doma až do Vánoc," řekla ve středu ráno ředitelka doudlebské základní školy Věra Pánková.