S deštníky nad hlavou přišly děti první školní den před Základní školu Borek.Tam už na ně čekal ředitel Radek Cvach, který je směroval na uvítací slavnost do tělocvičny.

„Kvůli dešti jsme už i vloni vítali děti a především prvňáčky v tělocvičně,“ sdělil v úterý. Rodiče si při vstupu do budovy navlékaly roušky. „Škola musí fungovat ve všem, nicméně pokud třeba mícháme děti v družině, tak ve chvíli, kdy se objeví nakažený žák, jdou všichni do karantény. Je to nepříjemné a budeme doufat, že se to nestane,“ zamýšlel se.

Prvňáka Daniela Hocha vedl do první třídy tatínek. „Připravený je ze školky, takže se nástupu do první nebojíme,“ podotkl. Opodál s deštníkem stál tatínek Tomáš Sýkora. „Syn Marek jde do druhé třídy a těší se moc. Občas jsme psali a počítali,“ usmíval se. „Byli jsme na prázdninách v Řecku a na chatě,“ rozpovídal se syn Marek.

Maminka Petra Zemanová vedla do tělocvičny dceru Veroniku a syna Jana. "Byli jsme na prázdninách u moře v Chorvatsku," prozradil druhák. "Syn četl a psal si deníček. Dcera si jen malovala, ta jde do první třídy," svěřila žena. Z koronaviru velké obavy nemá.