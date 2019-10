OBRAZEM: Do cíle vítězně a bezpečně

To, co se malí cyklisté díky včerejší soutěži naučili a vyzkoušeli, si odnesou do svého řidičského dospělého života. V tradiční Dopravní soutěži mladých cyklistů v Českých Budějovicích, která je určena pro žáky prvního stupně základních škol, si jednotlivá družstva prošla tři disciplíny.

Dopravní soutěž mladých cyklistů. | Foto: Deník/ Radka Doležalová