Hluboká nad Vltavou /FOTOGALERIE/ - Dobrovolní hasiči z celých jižních Čech v sobotu poměřili své síly v souboji O hlubockého kapra

Jmenovala se tam poslední letošní soutěž v požárním sportu, která se uskutečnila v Hluboké nad Vltavou. V pořadí již jedenáctého ročníku se zúčastnilo 22 mužských a šest ženských družstev. Zvítězili muži z Doubravice a ženy z Lišova. „Je to rozloučení se soutěžním hasičským rokem a zároveň přátelské setkání před Vánoci se sdělením dojmů za celý rok,” zmínil s úsměvem starosta hlubockého dobrovolnického sboru Jiří Karvánek. Na snímku jsou (v modrém) hasiči z Velešína při startu požárního útoku. „Na to, že máme jen patnáctku, tak to bylo perfektní. Ještě, že jsme s sebou nevzali „Marušku” (druhá stříkačka, pozn. redakce), protože s tou bychom to určitě projeli,” zhodnotili krátce nato velešínští borci s úsměvem svůj výkon.