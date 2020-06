V Domě dětí a mládeže v Hardtmuthově vile je od 18. května znovu živo, děti tu po koronavirové pauze opět navštěvují kroužky.

Hardtmuthova vila v Českých Budějovicích slouží pro účely DDM již čtyřicet let. | Foto: Deník / Jitka Davidová

Přibližně patnáct zájmových kroužků ale neotevřelo, jedním z nich je Dětský pěvecký soubor, který je rozdělený do 4 skupin a do jedné chodí přibližně šedesát dětí. Informace potvrdila Hana Korčáková, vedoucí DDM. „Největší kroužky zůstaly zavřené. Dezinfekce je nutná hned po příchodu do domu dětí, roušku mají děti ve společenských prostorách, když však přijdou do místnosti kde probíhá výuka, tak si roušky sundají. Na kroužky teď chodí lektoři s dětmi hodně ven,“ popsala Hana Korčáková nynější průběh zájmových aktivit.