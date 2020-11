„Nestavíme pasivní dům, jsme na nízkoenergetickém standardu,“ upozornil Pavel Podruh z Českého Krumlova, který s projektem přišel. „Naším cílem bylo vytvořit dům, který si vyrobí veškerou elektřinu ze slunce, uloží si ji v bateriích a následně spotřebuje.“

Celá jižní strana sedlové střechy je osazená 48 solárními panely. Baterie s kapacitou 22 kWh, kam se energie ukládá, poslouží hlavně k tomu, aby domácnost mohla normálně fungovat i v zimě. „Celý energetický systém by měl být schopný servisovat lokální elektrikář,“ dodává Pavel Podruh. „Používáme jen volně a běžně dostupné komponenty, které se dají jednoduše vyměnit.“

Vytápění a ohřev teplé užitkové vody bude v zimních měsících zajišťovat kotel na pelety. V období, kdy bude dostatek slunečního svitu, bude využita k ohřevu vody přímo elektrická energie ze solárních panelů.

Vodu pohánějí soláry

Dům, jakožto soběstačný, má i vlastní vodu z vrtu. „Ještě když na pozemku nic nestálo, čerpali jsme vodu pomocí dvou solárních panelů a malé baterky, ty nám pomáhaly i při stavbě samotné,“ říká stavitel s tím, že prioritou návrhu vodního hospodářství bylo minimalizovat spotřebu pitné vody, a dům proto bude chytat i dešťovku, a to v podzemní nádrži o objemu 16 m³. Bude se využívat na splachování, zalévání a po přečištění snad i na sprchování. „Pokud to vyjde, jak chceme, tak nahradí zhruba polovinu spotřeby pitné vody v porovnání s běžným domem.“

Dům není, a od počátku se s tím počítalo, soběstačný absolutně, musí se například jednou ročně dovážet pelety do kotle nebo se bude vyvážet kal z čističky. „Ale je to to nejlepší, co jsme společně v týmu dokázali zrealizovat, s vypětím všech sil fyzických i finančních. Našim cílem bylo od začátku sdílet zkušenosti a nápady,“ svěřil se Pavel Podruh, který dům po dokončení zpřístupní a plány po dokončení zdarma zveřejní jako manuál pro ostatní – ať k použití, anebo vylepšení.