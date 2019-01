České Budějovice – Dva roky dvakrát do měsíce chodili senioři v rámci vzdělávání třetího věku Akademie umění a kultury České Budějovice na výtvarný kurz Základní umělecké školy B. Jeremiáše.

Ujala se jich učitelka Jana Buriová. „Bála jsem se. Neměla jsem s tím zkušenost, protože 18 let učím jenom malé děti,“ vzpomíná pedagožka. „Dopadlo to nad očekávání dobře,“ pochvaluje si průběh kurzu. Učit starší lidi je prý na jednu stranu stejné jako učit děti. „Akorát člověk k nim má větší úctu a pokoru. Snažila jsem se je stejně jako děti objímat srdcem,“ usmívá se kantorka. Na kurzu probrali úplně od začátku kresbu, malbu pastelem, akrylem, papírořez, perokresbu a linoryt.



Zúčastnila se i seniorka Anna Gebeltová. „Malovat mě opravdu naučili,“ chválí si žena, která prý naposledy malovala v osmičce. Občas ale něco kreslila vnoučatům. „Třeba jsem nakreslila veverku a vnučka povídala: Jé, babičko, to je ale pěknej zajíc,“ směje se důchodkyně. Ze všech probraných technik si nejvíc oblíbila malbu pastelem, naopak barvami jí malovat moc nešlo. Seniorka si chválí přístup učitelky. „Chodila mezi námi a dokonce nám opravovala. Nosila nám obrazy, podle kterých jsme malovali. Udělala s námi velký kus práce“ říká.



Anna Gebeltová prý kolem sebe potřebovala nějakou aktivitu a lidi, proto se ke studiu přihlásila. Mezi ostatními účastnicemi našla přátele, s kterými se bude dál vídat. Vybrala si mezi hrou na hudbení nástroj a výtvarným kurzem nezvolila hudební kurz, ačkoliv jako malá hrávala na housle. Zdálo se jí, že za dva roky by toho s nástrojem moc nestihla.



Práce čtvrté skupiny můžete vidět až do konce května v 1. patře v respiriu KD Metropol. Na výstavu Art Of 55+ vybralo exponáty osm studentů, kteří vernisáž a výstavu sami připravili. „Dali jsme na podlahu, co jsme si mysleli, že jde, a vybírali jsme, aby to ladilo,“ vypráví Anna Gebeltová. Chtěli prý vidět, jak by jejich obrazy na výstavě vypadaly. „A taky, aby lidi věděli, že i starší lidi se dovedou bavit,“ směje se.